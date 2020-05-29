تطبيق التراسل الآمن Signal يُخفّض أحد إجراءات PIN الصارمة

بعد رد فعل عنيف من قبل المستخدمين، Signal يُخفّض أحد إجراءات PIN الصارمة.

عندما يتعلق الأمر بالتراسل الأمني المُرتكز على الخصوصية فلا شيء يضاهي تطبيق Signal ، ولهذا السبب اجتذب قاعدة كبيرة ومخصصة من المستخدمين. في سياق آخر حيث في الآونة الأخيرة كان هناك موجة من التعليقات السلبية حول التطبيق بسبب نظامه المتعلق بالنسخ الاحتياطي للبيانات والمُستند إلى رموز PIN.

ويعود السبب إلى أن رموز PIN ليست اختيارية ويجب إدخالها بشكل متكرر حتى لا ينساها المستخدم نظرًا لأن هذه الرموز غير قابلة للاسترداد، وبنفس الوقت لا يوجد ضرورة لإنشاء PIN شخصي كطبقة أمان إضافية.

الآن وعبر أحدث إصدار من التطبيق، فقد أضاف تبديلًا جديدًا للتذكير برمز PIN، مما يتيح لك إيقاف التنبيهات المتكررة، بالتالي إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Signal على جهازك، فلا يزال بإمكانك تجاهل مطالبات إنشاء PIN ومواصلة العمل، وإذا قمت بتثبيت التطبيق على جهاز جديد، فلا يمكنك تجاوز متطلبات PIN.

وحتى الآن، لا يدعم Signal خيار النسخ الاحتياطي السحابي عبر الإنترنت والمزامنة عبر الأجهزة، وهذا يعني أنه إذا تم كسر هاتفك أو فقده أو سرقته، فستصبح جميع جهات الاتصال والمحادثات الخاصة بك غير قابلة للاسترداد، وهذا ما جعل الشركة مؤخرًا تعتمد على طريقة قائمة على الـ PIN لجعل البيانات مثل الملفات الشخصية والإعدادات قابلة للاسترداد بشكل آمن في حالة فقد أو تبديل الأجهزة.

وهنا، يجب أن يتكون رمز الـ Signal من 4 أرقام كحد أدنى، ويمكن أن يكون أطول مع دعم الأحرف، أخيرًا تتعهد الشركة بأن إدخال أرقام التعريف الشخصية هذه سيسمح لها بإحضار ميزات جديدة إلى النظام الأساسي، مثل العنونة التي لا تستخدم أرقام الهواتف، وهذا يبدو رائع مع الحفاظ على أمان المستخدم.

المصدر:

Signal