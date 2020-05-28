Lockscreen Widgets تطبيق جديد لوضع تطبيقات مصغرة على شاشة القفل

جديد التطبيقات Lockscreen Widgets والذي يعدك بأن تضع ما تريده من ويدجت على شاشة قفل جهازك الأندرويد.

مع إطلاق إصدار أندرويد 5.0، تم إزالة ميزة إضافة التطبيقات المصغرة “الويدجت” من على شاشة القفل، وقبل هذا الإصدار كان من الممكن أن تضع ما تشاء من هذه التطبيقات المصغرة، فإذا حنّيت لهذه الإضافة فيمكنك الاستعانة بتطبيق Lockscreen Widgets الجديد والذي يعدك بوضع جميع الويدجت الذي تريده على شاشة قفل أندرويدك دون فتح القفل.

أما فيما يخص طريقة عمله، صراحةً هي مثيرة للاهتمام، حيث يمكن للتطبيق الظهور كإطار أعلى شاشة القفل الفعلية باستخدام أذونات الوصول، وعلى الرغم من أنها ليست فكرة جيدة أبدًا لمنح أذونات واسعة النطاق، إلا أن التطبيق مفتوح المصدر ولا يتطلب ADB أو روت، مما يجعله طريقة رائعة لإضافة إمكانية استخدام مُحسنّة إلى شاشة القفل الخاصة بك.

من ناحيته أيضًا، يدعم تطبيق Lockscreen Widgets تخصيص الويدجت على الخلفية، فمثلًا يمكن جعل الخلفية شفافة للسماح لعناصر شاشة القفل بالظهور من خلالها، كذلك إخفاء الويدجت عند وجود إشعارات معروضة على الشاشة.

أخيرًا، وللأسف الشديد فإن هذا التطبيق غير متاح بشكل مجاني، حيث يتوفر للتحميل مقابل 1.49$، على أن يدعم إصدار أندرويد 5.1 فأحدث، ونحن بدورنا إذ ننصح بتجربة التطبيق وخاصةً لو كنت من محبي التطبيقات المصغرة.

تحميل تطبيق Lockscreen Widgets على أندرويد.