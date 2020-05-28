وصول تحديث macOS 10.15.5 مع تحسينات لإطالة عمر البطارية

آبل تطلق تحديث نظام تشغيل ماك ” macOS 10.15.5″ مع تحسينات تساعد المستخدمين بالحفاظ على عمر البطارية أطول.

أطلقت شركة آبل تحديث نظام تشغيل ماك كتالينا، macOS Catalina 10.15.5، الجديد والذي جلب معه مزايا تساعد المستخدمين في الحفاظ على البطارية وتقليل استهلاك الطاقة، بجانب مزايا لتحسين استخدام تطبيق محادثات الفيديو FaceTime.

تتسم بطاريات آيونات الليثيوم ” Lithium-ion” المستخدمة في أجهزة ماك بوك ومعظم الحواسيب المحمولة بكونها تضعف مع الوقت، بحيث كلما تقدمت في العمر وزاد الاستخدام تبدأ بالاحتفاظ بالطاقة أقل من السابق عند الشحن وبالتالي تفقدها بسرعة وتصبح مدة عملها أقل، وبالتالي عمر البطارية يصبح أقل مع الوقت حتى تصل لمرحلة التغيير.

لكن تحديث النظام الجديد يجعل من هذه العملية تستغرق وقتًا أطول من السابق، وهذا يعني إطالة عمر البطارية لمدة أطول من المدة المعتادة.

الميزة ستكون متاحة مع الأجهزة الجديدة التي تباع بتحديث macOS Catalina 10.15.5 ، كما يمكن لمستخدمي أجهزة ماك بوك برو التي تم إصدارها منذ 2016 أو ماك بوك آير منذ 2018 وما بعد، وتحتوي على منفذ Thunderbolt 3 تحديث أجهزتهم للحصول على الميزة المساعدة في إطالة عمر البطارية.

بجانب تحديث البطارية، فإن أبرز المزايا التي وصلت مع تحديث نظام آبل كانت وصول خيارات جديدة لتطبيق FaceTime للتحكم في الصوت والصورة.

كذلك قامت آبل بإرسال إصلاحات لبعض المشاكل التي واجهت المستخدمين خلال النسخة الماضية.

المصدر:

Apple Support