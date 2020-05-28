نيابة أريزونا تقاضي جوجل بسبب تتبع بيانات موقع المستخدم دون إذن

في أحدث الدعاوى القضائية ضد العملاق الأمريكي جوجل أشار تقرير لواشنطن بوست إلى مقاضاة النيابة العامة لولاية أريزونا الأمريكية للشركة؛ بزعم قيامها بتعقب وجمع بيانات الموقع لمستخدمي نظام الأندرويد بغير إذن مسبق منهم.

حيث قال المدعي العام للولاية Mark Brnovich بأن جوجل تجعل عملية التعقب سارية في خلفية تطبيقات النظام مثل تطبيق الخرائط والطقس وغيرها بالإضافة إلى استغلال الشركة عمليات البحث، حيث تتم عملية التعقب بالرغم من إيقاف المستخدم للمزايا التي تسمح بذلك.

وأضافت النيابة بأن جوجل جعلت عملية إيقاف التتبع أكثر تعقيداً عبر الإجراءات الالتفافية التي تتبعها قبل أن يتمكن المستخدم من إيقاف تعقب الموقع بشكل كامل، حيث يجب عليه أن يخوض في أعماق إعداد الضبط في نظام الأندرويد لاتمام العملية على الوجه الصحيح الذي يريد.

وطالبت الولاية من المحكمة إجبار جوجل الدفع لها وإعادة الأموال التي اكتسبتها مقابل الإعلانات الممولة المبنية على البيانات التي تم جمعها من أريزونا؛ كما طالبت بفرض غرامات أخرى تصل إلى 10,000 دولار مقابل كل إنتهاك من الشركة.

فيما جاء رد جوجل عبر الناطق الرسمي باسمها أن النيابة والمحامين القائمون على الدعوة أساؤوا لخدمات الشركة مضيفاَ أن شركته طالما قامت ببناء ميزات الخصوصية داخل منتجاتها موفرة أدوات فعالة للتحكم ببيانات الموقع.

وكانت جوجل قد دفعت غرامة بقيمة 1,7 مليار دولار للاتحاد الأوروبي في وقت سابق على خلفية إساءة استخدام بيانات المستخدمين في ممارساتها الدعائية؛ كما غرمتها هيئة التجارية الفيدرالية FTC بسبب جمعها بيانات الأطفال الذي يشاهدون اليوتيوب بمبلغ 170 مليون دولار بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى التي عنت بخصوصية المستخدمين في أقطار مختلفة من العالم.

المصدر

Engadget