جوجل تساعد في تشخيص اضطراب القلق الدائم في الولايات المتحدة

في تعاون ثالث بين شركة جوجل واتحاد الصحة النفسية الوطني الأمريكي (NAMI)، قامت عملاق البرمجة بتوفير استبيان لتشخيص أعراض مرض اضطراب القلق الدائم (GAD-7) عبر محرك البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة.

حيث سيتكمن المستخدمين الذين يبحثوا عن معلومات حول القلق من تعبئة استبيان القلق منزلياً للاطمئنان على صحتهم النفسية عبر سبعة أسئلة ستشكل دراسة تشخيصية تسلط الضوء على جوانب بعينها متعلقة بعملية الاستقصاء حول الأعراض المصاحبة للمستخدم.

فيما تتضمن بطاقات الأسئلة داخل الاستبيان أسئلة مهنية شائعة لدى المختصيين في عيادات الصحة النفسية، صممت خصيصاً ليتم قرائتها من المختصين لإعطاء وصف حول الأشخاص الذي يعانون من القلق ومقارنة الأعراض التي يشعرونها مع تحارب أخرى لأشخاص أخرين.

الدارسة تأتي في وقت يعاني فيه قرابة 48 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدث من اضظراب القلق الدائم، والذي يمكن وصفه باختصار بكونه دوامة قلق مستمرة من الأحداث اليومية الروتينية والجوانب المادية والاجتماعية تفقد المصاب السيطرة وتجعله يتوقع حدوث الأسوأ على الدوام.

من جانبه أكد اتحاد الصحة النفسية الوطني وهو أكبر منظمات الصحة النفسية في الولايات المتحدة أن جوجل لن تجمع أو تشارك أي بيانات للأشخاص الذين يقومون بالدخول وتعبئة الاستبيان، حيث سبتم عرض معلومات حول القلق وأعراضه والعلاجات للمشاركين.

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المصدر

engadget