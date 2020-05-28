آبل تستحوذ على شركة Inductiv المتخصصة في تقنيات تعلم الآلة

استحواذ جديد من آبل لتعزيز إمكانيات مساعدها الصوتي سيري وهذه المرة على الشركة الناشئة Inductiv المتخصصة بتقنيات تعلم الآلة.

أكدت شركة آبل استحواذها على الشركة الكندية الناشئة المتخصصة في تطوير تقنيات تعلم الآلة ويقع مقرها في محافظة أونتاريو، Inductiv.

تعمل الشركة الكندية على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعلم الآلة لكن بطريقة مختلفة، بحيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصحيح البيانات والمعلومات، وبالتالي تقليل الأخطاء وتحسين تعلم الآلة لمنح المستخدمين نتائج أكثر دقة عند استخدامها.

آبل بدورها لم تعلق سوى بالمعتاد عن عمليات الاستحواذ دون مناقشتها، وقالت: “نقوم بين الحين والآخر بالاستحواذ على الشركات الصغيرة.”

وقد سبق الإعلان عن الاستحواذ انضمام فريق عمل Inductiv من المهندسين إلى آبل للعمل على مشاريع الشركة المتعلقة بتعلم الآلة.

وبحسب موقع Bloomberg الذي نشر تأكيدات آبل، فإن الهدف من الاستحواذ الجديد هو تحسين المساعد الصوتي سيري وتعزيز قدراته الذكية، وهو شيء تعمل عليه آبل منذ فترة وقامت بالاستحواذ على العديد من الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك، بجانب جلب العديد من المهندسين بينهم مدير الذكاء الاصطناعي السابق في شركة جوجل، جون جياناندريا، ثم أحد كبار الموظفين من جوجل إيان غودفيلو، وغيرهم.

يُشار أن آخر استحواذ لآبل كان بداية الشهر الماضي، عندما استحوذت على شركة الذكاء الاصطناعي Voysis لتعزيز قدرات سيري.

المصدر:

Bloomberg