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13 تطبيق و 14 لعبة اندرويد متاحة مجانًا ولفترة محدودة
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 13 تطبيق و 14 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة متاحة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
13 تطبيق:
- Dual Browser (Paid) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Crypto Helper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Simple Quote Widget – Quote of the day widget : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- 80s Music Radio Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Binary Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Logarithm Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Temperature Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Healthy Dining : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Home Workouts Gym Pro (No ad) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- BASIC! Compiler : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Cuticon Drop – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Live Wallpaper HD/3D Parallax Background Ringtones : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
14 لعبة:
- GodSpeed Arcade Cabinet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- 2 Player Quiz Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Man-Eating Plant VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Isometric Squares – puzzle ² : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Music Games: The Froggy Bands : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Nini learns to count : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Dead Bunker 2 HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pocket World VIP: Island of Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Shan Gui : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Stone Of Souls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- IMAGEine Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.