يُضيف تطبيق Game Space من ون بلس ألعاب فورية مخصصة وأكثر

تختبر ون بلس ألعاب فورية مخصصة وكذلك إحصائيات وقت اللعب في تطبيقها Game Space على أندرويد.

في هذه الأثناء، تنشر ون بلس “OnePlus” تحديثًا جديدًا لتطبيقها Game Space على متجر جوجل بلاي، وهذا ما فعلته بالفعل لتطبيقات OxygenOS الخاصة بها، وهي خطوة اتخذها العديد من مصنعي العلامات التجارية الأخرى، حيث يمكن أن تأتي التحديثات بشكل أسرع من تحديثات النظام بالكامل، وفي هذه الأثناء يكتسب التطبيق التجريبي ميزتين جديدتين.

بدوره يجلب هذا الإصدار المبكر الذي يحمل رقم “2.3.2.2.200519101321.8aa9e0e” خيار التكامل مع الألعاب الفورية التي لا تتطلب تطبيقات، بمعنى لا تحتاج إلى تثبيت، حيث يتم تحميلها مؤقتًا فقط من داخل Game Space، على أن يختلف هذا التنفيذ قليلاً عن الألعاب الفورية لألعاب جوجل بلاي، حيث يلعب المستخدمون تحت رقم تعريف يتم إنشاؤه بشكل عشوائي.

أيضًا، هناك جديد في هذا التحديث وهو متمثّل في صفحة إحصاءات اللعبة حيث يمكن للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في الألعاب على هواتفهم بالضبط، أخيرًا، إذا كان لديك هاتف ون بلس، يمكنك تنزيل هذا الإصدار المبكر عبر التحميل الجانبي APK من هنا، خلاف ذلك، التزم بمتجر جوجل بلاي لاحتياجات التحديث المستقبلية.