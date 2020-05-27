تجربة: مجموعة ملحقات موشي سناب تو لهواتف آيفون - Moshi Snapto

تقدم شركة Moshi المتخصصة في مجال ملحقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مجموعة ملحقات متكاملة لهواتف آيفون تعتمد على الالتصاق مغناطيسياً ببعضها البعض. ما يجعل هذة المجموعة مثيرة للاهتمام هو أنها مجموعة متكاملة تشمل ملحقات للبيت والسيارة ومجموعة متنوعة من الأغطية المختلفة المتوافقة معها.

في السطور التالية نتناول مجموعة Moshi SnapTo بتجربة سريعة:

تعتمد مجموعة منتجات Snapto على فكرة بسيطة هي تزويد ملحقات الهاتف مثل الشواحن اللاسلكية وحامل الهاتف وغيرها بمغناطيس قوي وتزويد الهاتف على الجانب الآخر بقطع معدنية تجعله يلتصق بتلك الملحقات بقوة عند الحاجة إلى استخدامها.

توفر مجموعة منتجات Snapto القطع المعدنية مدمجة دون أن تراها في عدد من واقيات الهاتف شديدة النحافة التي توفرها الشركة وتحمل تلك العلامة التجارية وهي:

Altra

وهو غلاف آيفون نحيف وعصري يتوافر بلونين مع نقوش عصرية جذابة ويوفر سلسلة جانبية تجعله من الممكن حمل الهاتف في شكل حقيبة جانبية على الكتف وتتوافر بسعر 45 دولار.

iGlaze

وهو غلاف بسيط نحيف للغاية يتوافر باللونين الأبيض والأسود دون أية نقوش أو الوان اضافية ويتوافر بسعر 35 دولار أمريكي.

بالاضافة إلى ذلك توفر Moshi القطعة المعدنية اللازمة التي تجعل من أي هاتف محمول وأي غلاف للهاتف متوافق مع ملحقاتها المغناطيسية من سلسلة Snapto بشكل مستقل وتباع بسعر 12 دولار أمريكي فقط وتلتصق بالجهة الخلفية لأي هاتف من خلال شريط لاصق كما يمكن اخفائها داخل أي حقيبة أو غلاف للهاتف لجعلها متوافقة وتلتصق مفناطيسياً بملحقات Snapto.

تشمل الملحقات المغناطيسية المتوفرة:

حامل SnapTo Magnetic Car Mount للسيارة مع تقنية الشحن اللاسلكي:

يدعم الحامل شحن الهواتف لاسلكياً بسعة تصل إلى 10 واط ويتيح زاوية مشاهدة متغيرة يمكن ضبطها أفقياً ورأسياً داخل السيارة. بشكل عام التصميم عالي الجودة ولكن يعيبه أنه يعتمد على الشريط اللاصق لتثبيته بداخل السيارة، حيث أفضل بشكل شخصي آلية تثبيت أخرى مثل الـsuction cup التي يمكن إعادة استخدامها بسهولة.

الشاحن اللاسلكي المنزلي Snapto Magnetic Wireless Charger:

يتشابه هذا الشاحن مع شاحن السيارة اللاسلكي بنفس السعة ولكن بتصميم أكثر جاذبية ويمكن تثبيته على الحائط بالمنزل واستخدامه لشحن الهاتف عند العودة إلى المنزل.