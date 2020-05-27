مايكروسوفت تطلق تحديث نظام التشغيل ويندوز 10 يأتي بنواة لينكس رسمياً

أتاحت شركة مايكروسوفت تحديث مايو 2020 لنظام تشغيلها ويندوز 10 رسمياً للتحميل والتحديث إليه. أبرز ما يأتي به التحديث الجديد تضمين نواة نظام التشغيل لينكس بنسخة مخصصة للعمل مع ويندوز.

والآن يتضمن ويندوز 10 نظام فرعي مبني على نواة لينكس، وهذا التكامل بين لينكس وويندوز 10 من شأنه إضافة تحسين كبير في أداء النظام الرئيسي ويندوز 10.

تعد مايكروسوفت بإرسال تحديثات لنواة لينكس ضمن النظام الفرعي عبر مركز تحديث ويندوز المعتاد، كما أنه مفتوح المصدر يمكن للمطورين إنشاء نواتهم الخاصة، وكذلك المساهمة في تطوير النواة الحالية.

حالياً لايدعم النظام الفرعي تطبيقات الواجهة الرسومية للينكس، ولا تدعم بطاقة الرسوميات، لكنها مزايا قادمة في الإصدارات اللاحقة من ويندوز.

ومن الأشياء الإضافية في هذا الإصدار التحسينات الكبيرة في كورتانا، حيث بإمكانك إزالتها من شريط المهام، وكذلك الاختيار ما بين الكتابة والصوت في إعطاء الأوامر، وهناك تحسينات في طريقة الحوار.

أيضاً أضافت مايكروسوفت البحث السريع للحصول على آخر التحديثات فيما يتعلق بالطقس والأخبار والأفلام وحدث في مثل هذا اليوم.

هذا التحديث كان متاحاً لمستخدمي النسخة الاختبارية منذ الشهر الماضي، والآن متاح للتنزيل والتثبيت مباشرة من مركز تحديث ويندوز ضمن الإعدادات – الأمن والحماية.

المصدر:

Windows Blog