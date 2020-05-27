سامسونج تطلق خدمة Samsung Money بالتعاون مع SoFi وبطاقة ائتمان بدعم ماستر كارد

خدمة سامسونج “Samsung Money” تقدم تكاملًا بين خدمات الدفع والبطاقات الائتمانية وإدارة الأموال بالشراكة مع ماستر كارد و SoFi.

بعد أسابيع من إعلان شركة سامسونج التعاون مع SoFi لإطلاق خدمة لإدارة الحسابات المالية وإطلاق بطاقة ائتمان، أعلنت الشركة اليوم عن وصول خدمة خدمة Samsung Money by SoFi هذا الصيف والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الحصول على حسابات لإدارة أموالهم بشكل سهل عبر الهواتف الذكية بالتعاون مع الشركة المتخصصة بالإدارة المالية SoFi، والحصول على بطاقات ائتمان بدعم من ماستر كارد العالمية.

ستقدم الخدمة المالية Samsung Money من سامسونج التكامل مع خدمة الدفع Samsung Pay لتوفر جميع الخدمات المالية في مكان واحد.

وتوفر هذه الخدمة لعملاء Samsung Pay الحصول على حساب مجاني لإدارة الأموال بين مصروفات ومدخرات بفضل تقنيات SoFi لمستفيد واحد أو عدد من المستفيدين على نفس حساب الدفع، كما تتيح الحصول على بطاقة ائتمان بدعم ماستر كارد لإتاحة الفرصة للمستخدمين لسحب أموالهم بكل سهولة عبر الصراف الآلي أو القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت.

وبينما ستتوفر الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية بالصيف، تعِد الشركة الكورية عملائها بالحصول على خدمة سحب مجانية عبر الصراف الآلي.

جميع الخدمات المالية في مكان واحد مع Samsung Money

يمكن الحصول على جميع خدمات سامسونج المالية المتكاملة من خلال فتح تطبيق Samsung Pay لضبط حساب إدارة الأموال وبطاقة الائتمان.

وبهذا، يمكن للمستخدمين الاستمتاع في مكان واحد بخدمة دفع إلكترونية، خدمة لإدارة الأموال، وبطاقة ائتمان، بجانب سهولة نقل الأموال بينها.

المصدر:

Samsung Newsroom