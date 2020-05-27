إطلاق خدمة البث HBO Max وهي متاحة الآن في الولايات المتحدة

أعلنت شركة WarnerMedia الأمريكية عن إطلاق خدمة البث خاصتها HBO Max ، وبهذا الإطلاق تنضم خدمة البث هذه إلى خدمات الترفية الأخرى عبر الإنترنت، وهي بالمناسبة قادمة بمحتوى أصلي مثل مسلسلات Game of Thrones و Westworld و Loony Toons وعدد من العروض التلفزيونية التي تنتجها HBO، بجانب أفلام الأبطال الخارقين من عالم DC Universe التي تنتجها استديوهات WarnerBros.

وعلى عكس خدمتي HBO Go و HBO Now، يتم وضع Max كمنافس مستقل لخدمات مثل نتفليكس وأمازون برايم وكذلك خدمات البث الأخرى، أيضًا تُعدّ خدمة Go جزء من اشتراك محتوى شبكة HBO مع منحها فقط الوصول إلى جميع عروض HBO، ولكن ليس العروض الأصلية والأفلام الإضافية التي وفّرتها WarnerMedia إلى خدمة Max الجديدة مثل عالم DC Universe.

قنوات وشبكات أخرى ضمن HBO Max

تتضمن الخدمة الجديدة محتوى من شبكات وقنوات أخرى مثل CNN و TNT و TBS و Cartoon Network و Adult Swim و Crunchyroll و Rooster Teeth، على أن تُتيح إنشاء إلى ما يصل خمسة اشتراكات فردية بما في ذلك حماية إضافية للأطفال حتى تتمكن من مشاركة الاشتراك مع الأصدقاء أو العائلة.

أخيرًا، ستكون الخدمة مجانية لمشتركي HBO، غير ذلك سيلزم اشتراك شهري يُكلّف نحو 14.99 دولارًا، مع خيار تجربة مجانية لمدة سبعة أيام، بالإضافة إلى أن هناك الدعم لعرض المحتوى عبر كروم كاست وخيار تنزيله.

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