Wallace & Gromit لعبة واقع معزز قادمة إلى أندرويد

أعلن استوديو The Big Fix Up عن لعبته الجديدة Wallace & Gromit والقادمة إلى أندرويد في وقت لاحق من هذا العام.

Wallace & Gromit من The Big Fix Up هي لعبة واقع معزز قادمة على أندرويد، حيث من المقرر إطلاقها أولًا بشكل محدود في خريف هذا العام، ومن ثم إطلاقها لجميع المستخدمين في وقت لاحق من نفس العام، وعبر المقطع الدعائي بالأسفل، لم تتم مشاركة سوى القليل من التفاصيل، وما نعلمه حتى الآن، أن اللعبة ستكون متحركة من خلال CG.

ومن الناحية المثالية، ستوفر اللعبة تجربة منزلية، على أن تدعم غالبية الهواتف الذكية الحديثة، وبالرجوع إلى المقطع الدعائي القصير إلى حد ما، إلّا أنه يرسي بدقة الفرضية القائلة بأن والاس وغروميت قد بدأوا عملًا جديدًا يسمى Spick & Spanners، وسيكون عملك هو مساعدة الثنائي على تنظيف مدينة بريستول.

بالتالي ستظهر اللعبة من خلال العديد من السبل المختلفة، مثل لعبة AR متعددة المستخدمين، والرسوم المتحركة الجديدة CG، وبوابات الواقع الموسع (XR)، التي تبدو مثيرة للاهتمام بما يكفي.

أمّا فيما يتعلق بتاريخ الإصدار، فكل ما نعرفه هو أن اللعبة ستصل أولًا إلى المملكة المتحدة في خريف عام 2020، مما يعني أن الإصدار العالمي لا يزال ليس له تاريخ مرفق، كما ولا نعرف أيضًا كيف سيتم تحقيق الدخل من اللعبة، ولكن مع إرفاق “Aardman” بالعنوان، نأمل أن يحافظ الاستوديو على تحقيق الدخل إلى الحد الأدنى.

أخيرًا، إذا كنت حريصًا على معرفة المزيد عن لعبة الواقع المعزز من Wallace & Gromit: The Big Fix Up، لحسن الحظ يمكنك الاشتراك للحصول على تحديثات البريد الإلكتروني على الموقع الرسمي من هنا.

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