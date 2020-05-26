Realme تطرح هاتف X3 Superzoom في 4 يونيو المقبل مقابل 575 دولار

كشفت شركة Realme عن نسخة جديدة من هواتفها حملت اسم ” X3 Superzoom ” تستهدف بها سوق الهواتف الرائدة؛ وتعد مناسفاً جيداً بحملها ميزات مهمة توفرت في هاتفي سامسونج جالكسي S20 Ultra وكذلك أوبو Find X2 Pro بما يتعلق بنظام الكاميرا على وجه الخصوص.

Realme X3 Superzoom يأتي بنظام كاميرا رباعي مدعوم بمستشعر تكبير 8 ميجا بكسل يقدم تكبير 5X بجانب العدسة الرئيسية 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة جداً 8 ميجا بكسل وعدسة ماكرو 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية دقة 32 ميحا بكسل في شق أعلى الشاشة.

يملك الهاتف شاشة LCD قياس 6.6 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هيرتز _ ليست OLED_ مما يفسر كون السعر منافس وكذلك كون مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل وليس ضمن الشاشة حال الهواتف الرائدة من المنافسين.

أما على صعيد المواصفات الداخلية يأتي الهاتف بمعالج سنابدراجون + 855 لا يدعم اتصال 5G كون المعالج يسبق النسخة الأحدث من كوالكوم سنابدراجون 865 التي غيرت مع الشركة قواعد اللعبة وفرضت على جميع المصنعين تصمين مودم جيل خامس في هواتفهم.

وبالنسبة لذواكر X3 Superzoom فهي تأتي بمواصفات افتراضية واحدة بذاكرة وصول عشوائي (رام) 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، فيما يملك الهاتف بطارية 4,200 ملي أمبير بدعم الشحن السريع قدرة 30 واط عبر منفذ USB من نوع C كما أن الهاتف مغطى بثلاث طبقات لحمايته من الماء حسب زعم الشركة.

السعر والتوفر في السوق

ستبدأ Realme ببيع الهاتف الجديد لأول مرة في القارة الأوروبية قبل أن تطرحه في السوق الهندي وذلك في الرابع من يونيو المقبل بسعر 575 دولار؛ مع فتح باب الطلب المسبق بداية من اليوم عبر موقع الشركة حيث سيتوفر الهاتف باللونين الأزرق والأبيض.

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المصدر

The Verge