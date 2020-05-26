مدير HTC السابق يكشف عن نظارات XRSpace Mova 5G بسعر 599 دولار

كشفت شركة XRSpace التايوانية بقيادة المدير التنفيذي السابق والمؤسس لشركة HTC بيتر تشو عن نظارة واقع افتراضي بدعم اتصال الجيل الخامس “Mova 5G” مدعومة بعالم افتراضي أطلقت عليه Manova.

وتعمل XRSpace Mova بمعالج سنابدراجون 845 وتستخدم زوج من كاميرات التعقب لحركة المستخدم داخل الغرفة مع 6 مشتشعرات تتيح توسيع نطاق النشاطات التي يستطيع القيام بها المستخدم.

النظارة الواعدة حسب زعم الشركة ستخط تجربة جديدة للمستخدمين في هذا السوق وستحقق نجاحاً لم يكتب للعديد من الشركات التقنية مع نظاراتها الافتراضية التي أطلقتها أو مشاريعها التي كانت تعمل عليها في هذا الصدد ولم ترى النور.

وقال تشو أن منصة الواقع الافتراضي XRSpace قامت بناء نظارة Mova من البداية لتكون وحدة قائمة بذاتها دون الاعتماد على أجهزة الحاسوب في إجراء العمليات المنوطة بها ليس كحال المنافسين الذي بدؤوا بتوفير النظارات بالاعتماد على الحاسوب من ثم محاولة التطوير.

كما أضاف أن الشركات الأخرى لم توفر أفاتار جيد للمستخدمين في حين يظهر من عرض الشركة أن المنصة الجديدة توفر أفاتار وشخصية افتراضية للمستخدم ذات هيئة وتوافق جيد مع جسد كامل لتتعايش في العالم الثاني الافتراضي بانسجام في مناح مختلفة وتجارب عديدة.

حيث تتضمن اختبار تحارب اجتماعية عبر فضائها الافتراضي من التعارف وإقامة الحفلات سواء في مناطق عامة أو ممتلكات خاصة، بإلى التجمع ولقاء الأصدقاء في مركز المدينة لتبدأ الرحلة في عالم Manova الذي يوفر أيضاً مكان لحضور دروس الرشاقة والنشاطات الرياضية يدعى MagicLohas

مع الأخذ بعين الاعتبار الربط الموجود بين تطبيقات الطرف الثالث والنظارة والذي من شأنه أن يرفع من مجالات استخدام النظارة ويفتخ الأفق أمام المطوررين لاستغلال البعد البرمجي في إضافة تجارب جديدة وجعلها النظارة جهازاً يستحق الاستثمار.

السعر والتوفر في السوق

وحسب خطة الشركة من المفترض أن يتم إطلاق النظارة في الربع الثالث من العام الجاري 2020 بسعر 599 دولار وهو ما يعد سعراً منطقياً بالنظر لدعمها تقنية اتصال 5G وما تعرضة من ميزات أخرى أيضاً.

المصدر

XRSpace