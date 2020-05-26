فيس بوك تغير اسم محفظتها الرقمية Calibra إلى Novi

تخلت فيس بوك عن الأسم القديم وكذلك الشعار الخاص بمحفظتها للعملة الرقمية خاصتها Calibra والآن أصبح اسمها Novi.

تقول الشركة أن الأسم الجديد مشتق من كلمتين باللاتينية وهما novus و via وتعنيان الطريق الجديد، بالتالي أصبح اسم الشركة التابعة لفيس بوك Novi Financial وهي المسؤولة عن المحفظة الرقمية Novi و العملة الرقمية Libra.

ومنذ إعلان الشركة رسمياً عن عملتها الرقمية قبل أقل من سنة، واجهت الكثير من العقبات والمشاكل، بدءاً من اتهامات بسرقة شعار Calibra من شعار Current، مروراً بانسحاب الداعمين والخلافات القانونية حول العالم، وصولاً الآن إلى التخلي عن الأسم القديم.

تؤكد فيس بوك أن مهمتها من العملة الرقمية ومحفظتها تبقى على حالها، وهي تسهيل تحويل الأموال بين الناس لتكون بسهولة إرسال الرسائل. وتخطط لجعل تطبيق Novi المستقل وكذلك دمج الخدمة ضمن واتساب ومسنجر لتتيح للمستخدمين تبادل المال مع جهات الاتصال.

بالرغم من تغيير الهوية، إلا أن فيس بوك لم تكشف عن موعد الإطلاق الفعلي للعملة الرقمية ولا المحفظة، واكتفت بأن نسخة أولية من المحفظة الرقمية ستتوفر عند إطلاق شبكة Libra.

المصدر:

Facebook