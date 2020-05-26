سامسونج تطلق معالج Exynos 880 لهواتف الفئة المتوسطة بتقنية الجيل الخامس وفيفو أول مستخدميه

معالج Exynos 880 من سامسونج يستهدف هواتف الفئة المتوسطة الموجهة للألعاب ويدعم الجيل الخامس وهواتف فيفو أول من يقتنيه.

أعلنت شركة سامسونج عن معالجها Exynos 880 بتقنية الجيل الخامس والموجه لهواتف الفئة المتوسطة التي تطورها بنفسها أو للشركات الأخرى، وذلك في خطوة جديدة نحو التوسع أكثر في سوق معالجات الهواتف الذكية. وبالفعل، أصبحت شركة فيفو الصينية أول من يستخدم هذا المعالج من خلال هاتف Y70s الذي أطلقته في شرق آسيا بالتزامن مع إعلان سامسونج عن معالجها الجديد.

يحتوي المعالج على ثمان نوى، تنقسم إلى نواتين Cortex A76 بسرعة 2 جيجاهرتز، وستة نوى Cortex A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز.

يضيف المعالج وحدة معالجة رسومات ARM Mali-G76 MP5 بنفس الرقاقة تدعم جودة FHD+ وتردد عالي للألعاب مع تقنيات ذكاء اصطناعي.

ويأتي معالج Exynos 880 بتقنية 8 نانومتر FinFET ومدعم بمودم الجيل الخامس بنفس الرقاقة، ويدعم سرعة تنزيل تصل إلى 2.55 جيجا بايت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 1.28 جيجا بايت في الثانية. كما يحتوي على تقنية اتصال بإمكانها إيصال سرعة التنزيل عبر بعض شبكات الجيل الرابع أو الجيل الخامس إلى 3.55 جيجا بايت في الثانية.

يدعم كذلك المعالج كاميرات بدقة تصل 64 ميجابكسل وكاميرا مزدوجة تصل 20 ميجابكسل، وتسجيل فيديو 4K بسرعة 30 إطار بالثانية.

وبجانب ذلك، فإن يضيف الدعم لذاكرة رام بتقنية LPDDR4X التي تطورها سامسونج كذلك، ووحدات تخزين داخلية UFS 2.1.

فيفو أول مستخدمي معالج سامسونج Exynos 880

كانت شركة فيفو الصينية أول من يستخدم هذا المعالج مع هاتفها Y70s الذي أعلنت عنه اليوم مع كاميرا ثلاثية بعدسات 48 ميجابكسل و8 ميجابكسل واسعة وعدسة تصوير عميق 2 ميجابكسل، وهو يدعم تنقية الجيل الخامس وموجه لمحبي الألعاب وبسرع 280 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

Samsung