جوجل تعمل على ميزة تتيح إتمام عمليات الشراء باستخدام المساعد الصوتي

المساعد الصوتي من جوجل سيتيح للمستخدمين إتمام عمليات الشراء بكل سهولة عبر الأوامر الصوتية بشكل كامل.

تعمل شركة جوجل على ميزة جديدة لمساعدها الصوتي ستُمكن المستخدمين من القيام بعمليات الشراء من المتاجر الإلكترونية عبر الصوت فقط.

الميزة الجديدة ظهرت ضمن إعدادات عمليات الدفع والأمان في التعرف على الصوت “Voice Match”، ما يعني أن مستخدمي الأجهزة التي يعمل معها مساعد جوجل سيتمكنون من القيام بعمليات الشراء وإتمامها بكل أريحية عبر الصوت ودون الحاجة لاستخدام الأيدي لتأكيد أي عملية؛ وهو ما يعني إتمام الشراء باستخدام المساعدات المنزلية بسهولة كبيرة.

وبحسب موقع Android Police، فإن الميزة ستتاح بشكل مبدئي في الوقت الحالي وستكون متاحة لطلبات المطاعم وعمليات الدفع داخل التطبيقات على متجر بلاي، لكن من المتوقع أن تتوسع بشكل أكبر مع الوقت.

يُشار أنها ليست المرة الأولى التي تتاح فيها عمليات الشراء باستخدام الأوامر الصوتية، حيث قامت أمازون منذ فترة بتطبيق هذا الأمر ضمن المساعد الصوتي أليكسا. لكن مع جوجل ووجود ميزة التعرف على الصوت Voice Match التي توفر خصائص حماية عالية للمستخدمين سيكون المستخدم في أمان أكثر، حيث سيكون من الصعب لأي شخص آخر القيام بعمليات شراء عبر المساعد الصوتي.

لا يوجد معلومات حاليًا عن إتاحة عمليات الشراء باستخدام المساعد الصوتي حتى الآن، لكن ربما نراها بالتزامن مع إطلاق أندرويد 11 بعد أيام وبالتحديد في 3 يونيو.

المصدر:

Android Police