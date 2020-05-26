جوجل تعمل على دعم التشفير في الجيل الجديد من الرسائل القصيرة RCS

مازالت تقنية الرسائل القصيرة الجديدة RCS في بداياتها، وتعمل جوجل على تحسينها وزيادة تبنيها من قبل شركات الاتصالات والجهات ذات الصلة. ومن بين المزايا الجديدة قيد التطوير هي ميزة التشفير من نوع end-to-end encryption.

ظهرت أدلة جديدة إلى أن جوجل تطور إمكانية تشفير رسائل RCS عبر تطبيق الرسائل خاصتها Google Messages. مازالت التفاصيل الكاملة مجهولة، لكن قد تتمكن من اختيار السماح أو الرفض لتطبيقات الطرف الثالث من رؤية محتوى الرسائل المشفرة.

بالطبع عند استخدام التشفير في رسائل RCS فإنه يتوجب على طرفي المحادثة استخدام تطبيق متوافق مع هذا التشفير، فضلاً عن اتصال جيد بالبيانات.

حالياً تختبر جوجل الميزة على نطاق خاص بين موظفيها، قبل أن توفره للاختبار من قبل العامة. ولو أضافتها بالنتيجة رسمياً كميزة أكيدة، فإنها ستكون دفعة أقوى نحو تبني RCS من قبل المستخدمين المهتمين بالخصوصية.

للتذكير فقط فإن رسائل RCS هي رسائل قصيرة يمكن إرسالها واستلامها بدون الحاجة للانترنت انما عبر الخط الهاتفي، لكنها لاتقتصر على النص فقط، بل تشمل كل شيء تقريباً بما فيها الوسائط المتعددة والملفات والخرائط وموقعك الجغرافي وغيرها.

المصدر:

9to5Google