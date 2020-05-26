تسريبات تؤكد حجم الشاشة الكبير لهاتفي نوت 20 و نوت 20 بلس

كثيراً ما تقتبس سامسونج عناصر من تصميم هواتف سلسلة S وتضيفها إلى سلسلة نوت، وهذه السنة مع نوت 20 من الملاحظ أنها ستقتبس حجم الشاشة وتشابهات في التصميم.

حسب تسريبات OnLeaks والتي وضعت تصميم تخيلي مقتبس من التسريبات المتاحة، فإننا سنرى شاشة كبيرة في نوت، حيث من المتوقع أن يصل حجمها إلى 6.7 بوصة لنسخة نوت 20، و أكبر قليلاً 6.9 بوصة لنسخة نوت 20 بلس، ليكون مساوي لحجم شاشة S20 ألترا.

ومن الخلف ستقتبس سامسونج وحدات عدسات الكاميرا من إس 20 لتضيفها إلى نوت 20 بما فيها عدسة التكبير بتقنية المنظار في نوت 20 بلس.

أما فيما يتعلق بالتصميم العام فإن الحواف ستكون أقل دائرية وانحناء مقارنة مع إس 20. وداخلياً سيكون هناك تطوير في المواصفات الفنية ومن المحتمل أن تزيد حجم الذاكرة العشوائية وقوة المعالج.

في العادة تعلن سامسونج هاتف نوت في اغسطس، لكن بسبب فيروس كورونا فإن هذا قد يتأجل أو يتغير، وكانت توفره في الأسواق خلال اسبوع أو اثنين من موعد الإعلان الرسمي، ولا أخبار بعد عن تأثير الانتاج أيضاً.

المصدر:

Engadget