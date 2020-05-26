تحديث خرائط جوجل يدعم الآن خيار الحذف المتعدد للمواقع أو الأماكن

عادة، يتوجّه المستخدمين لخدمة خرائط جوجل للمساعدة في تذكّر بعض الأماكن التي تم زيارتها سابقًا، وهنا يتم الاستعانة بالمخطط الزمني الخاص بالخدمة، حيث يقوم بتسجيل كل مكان تذهب إليه، ولكن ماذا لو كنت تريد إزالة بعض المواقع؟ الآن أصبح هذا الأمر أسهل، حيث في تحديث جديد للتطبيق بات يدعم الحذف المُجمّع.

ومن المعروف أنه عند الاشتراك في سجل المواقع، ستظل هذه البيانات متاحة في مخططك الزمني، كما ويمكنك الوصول إلى ذلك من التطبيق أو على الويب، مع سماح المخطط الزمني دائمًا بحذف موقع محفوظ ، ويمكنك أيضًا استخدام التحديد المتعدد لإنشاء قوائم أماكن جديدة، أما الآن ستتمكن من التحديد المتعدد لحذف مواقع متعددة في وقت واحد.

أخيرًا، فيما يخص إمكانية الاستخدام، توجّه إلى تطبيق الخرائط وانقر على الصور الرمزية الموجودة في أعلى الواجهة، ثم اختر مخطط زمني واختر علامات التبويب الأماكن أو المدن أو العالم، وبمجرد الوصول إلى قائمة الأماكن داخل هذه القائمة، اختر زر التحديد الأزرق، وتحقق من العناصر المختلفة التي تريد التخلص منها، ثم انقر فوق رمز الحذف الأزرق، وستتم إزالة جميع الزيارات إلى هذا المكان المحدد من سجلك.

تحميل تحديث تطبيق خرائط جوجل على أندرويد.