Realme تعلن عن أول ساعة ذكية وتلفاز تحت علامتها التجارية

أعلنت شركة Realme عن أول ساعة ذكية وجهاز تلفاز تحت علامتها التجارية موسعة بذلك فئات المنتحات التي توفيرها في السوق العالمي والهندي على وجه الخصوص، بعد اعتبارها من أكثر شركات الهواتف نمواً في العالم خلال الفترة الأخيرة.

أول ساعة ذكية من Realme

جاءت ساعة الشركة باسم متوقع “Realme Watch” تملك شاشة LCD قياس 1.4 بوصة بدقة 320*320 وتعمل بنسخة مخصصة من نظام الأندرويد حيث تدعم غالبية الميزات المتوفرة في الساعات الذكية لعلامات تجارية أخرى.

تُمكن ميزة عرض الإشعارات والتحكم بالموسيقى وكذلك الرد وإجراء المكالمات مع زعم الشركة أن بطارية ساعتها قادرة على النكوث 20 يوماً في وضع موفر الطاقة و 7 إلى 9 أيام في الوضع العادي.

Realme Watch تأتي مع مواصفات مطابقة لسوار Realme Band الرياضي الأول الذي أعلنت عنه في مارس الماضي، بامتلاكها مستشعر نبضات القلب وميزة تتبع النوم كما أنها تملك أبضاً وضع خاص برياضة الكريكت.

السعر والتوفر في السوق

ستتوفر الساعة على موقع الشركة Realme.com وموقع Flipkart في 5 يونيو المقبل بسعر 50 دولار.

أول تلفاز ذكي من Realme

على غرار الساعة الذكية أعلنت الشركة أيضاً عن أول تلفاز ذكي لها “Realme Smart TV” منتهجة بذلك نفس الأسلوب الذي اتبعته كل ون بلس وشاومي في تضمين منتجات جديدة تحت علاماتها التجارية.

التلفاز يأتي بشاشة بقياسين مختلفين 32 بوصة و43 بوصة بدقة 720 بكسل و1080 بكسل على التوالي؛ مع دعم كلتا النسختين HDR10 وHLG مع قوة إضاة 400 نت، فيما يأتي التلفاز بدعم معالج ميدياتك رباعى النواة ونظام صوتي محيطي رباعي السماعات قوة 24.

السعر والتوفر في السوق

سيتوفر Realme Smart TV في موقع الشركة الرسمي وعلى موقع Flipkart في الثاني من يونيو المقبل بسعر 170 دولار و290 دولار لنسختي 32 بوصة و43 بوصة على التوالي.

وعلى نفس السياق قامت الشركة الصنية بالإعلان أيضاً عن سماعات لاسلكية جديدة Realme Buds Air Neo بسعر 40 دولار وكذلك وحدة شحن خارجية بسعة 10,000 ملي أمبير بسعر 13 دولار وكلاهما متوفران بداية من اليوم.

المصدر

The Verge