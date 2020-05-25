بريطانيا ستتخلى عن معدات هواوي في بنى شبكات 5G بحلول 2023 (تقرير)

من الظاهر أن الممكلة البريطانية المتحدة في طور استجابتها للضغوطات الأمريكية بشأن تقييد استخدام معدات هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس في البلاد، حيث أشار تقرير Financial Times لخطة رئيس الوزارء البريطاني بوريس جونسون إنهاء استخدام معدات هواوي بشكل تام لحلول 2023.

وجاء في التقرير أنه وبحجة الأمن القومي والمخاوف المترتبة على استخدام معدات الشركة الصينية في بناء شبكات اتصال 5G؛ دفع مجموعة من أعضاء حزب المحافظين إلى ضرورة إزالة معدات هواوي المستخدمة في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في البلاد بجدول زمني حتى عام 2023.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت حظر كامل على التعامل و استخدام معدات هواوي من قبل شركات الاتصالات الأمريكية بمذكرة وقعها الرئيس الأمريكي في مايو الماضي 2019 بذريعة تشكيل الشركة خطر حقيقي على الأمن القومي الأمريكي وزعم كونها ذراع تجسس للحكومة الصينية.

كما أن هيئات الإدعاء الامريكية وجهت للشركة الصينية لوائح اتهام متعددة من ضمنها تلاعب الشركة بشبكات الاتصال التي تساعد في بنائها تضمين أبواب خلفية تتيح التجسس على الدول التي تعمل فيها.

وعلى صعيد الممكلة المتحدة يأتي هذا القرار إكمالاً لخطة سابقة وضعتها حكومة حونسون لتحديد كيفية التعامل مع معدات هواوي الضرورية لضمان عدم تأخر وصول تقنية 5G إليها؛ حيث سمحت بعمل هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس يناير الماضي لكن بالأخذ بعين الاعتبار ابتعادها عن المناطق الحساسة في الدولة.

المصدر

Financial Times