تجربة: منتجات Bellroy من الحقائب الفاخرة بلونين جديدين صديقين للبيئة

أطلقت شركة Bellroy الأسترالية التي تعمل في مجال الحقائب والمحافظ الجلدية الفاخرة والتي تستهدف سوق الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها مجموعة جديدة من منتجاتها بلونين جديدين وبالاعتماد على خامات معادة تصنيعها صديقة للبيئة. اللونين الجديدين هما اللون الأزرق البحري Marine Blue بمنتجات من النيلون معاد التصنيع من بقايا المنتجات الصناعية، واللون الأحمر الداكن Red Earth وهي مجموعة من الملحقات الجلدية المصنعة من مواد جلدية صديقة للبيئة معادة التصنيع أيضًا.

الحقيبة الجانبية Sling – Baida Nylon — Marine Blue

تمتاز تلك الحقيبة بتصميم ذكي يعتمد على أحزمة جانبية تجعلها كبيرة الحجم وتتسع للعديد من الملحقات اليومية والأجهزة الإلكترونية ولكنها تعمل على ضغط الحقيبة إلى حجم أصغر بمجرد حملها على الكتف. الأحزمة الجانبية تتصل من خلال قطعة معدنية مغناطيسية تجعله من السهل حمل الحقيبة وفكها.

يمتاز الإصدار باللون الأزرق الجديد بأنه مصنوع من النيلون معاد التصنيع والمقاوم تمامًا للماء ما يحمي محتويات الحقيبة بالداخل من الأمطار والسوائل. كعادة منتجات BellRoy فجودة المنتج ممتازة ولكن السعر مرتفع نسبيًا مقارنة بالبدائل التي قد تكون متاحة وتأتي هذة الحقيبة بسعر 99$ دولار أمريكي.

محفظة Folio الجلدية Red Earth

تستخدم هذة المحفظة الجلدية كبديل عن المحفظة التقليدية صغيرة الحجم وتتسع للهاتف المحمول بالاضافة إلى كافة محتويات المحافظ الجلدية التقليدية ولكن بسعة أكبر لمن يميلون إلى التنقل بالكثير من البطاقات والعملات المعدنية وغيرها.

زودت المحفظة بحماية RFID المضادة لسرقة البطاقات الإئتمانية باستخدام أجهزة المسح اللاسلكية. وتمتاز بالأساس تلك النسخة بتصنيعها من الجلد الفاخر معاد التصنيع أحمر اللون وهي الميزة الرئيسية لهذة المنتجات، ومن خلال تجربتنا لإصدار سابق على مدار سنوات عديدة من الاستخدام لم تنجح في افساد خامات الجلد الفاخرة التي تستخدمها الشركة. يبقى السؤال إذا ما كانت الجودة العالية ستكون سببًا كافيًا لك لدفع مبلغ يصل الى 179$ دولار أمريكي هو ثم هذة المحفظة.