يوتيوب تُطلق ميزة إشعارات التذكير بوقت النوم على تطبيقها

يعمل تطبيق يوتيوب على نظامي تشغيل أندرويد و iOS على إطلاق خاصية تذكيرات وقت النوم.

إن كنتم تتذكرون، أضافت شركة يوتيوب قبل عامين عددًا من ميزات الرفاهية الرقمية للمساعدة في إدارة استخدام الأشخاص للخدمة، والآن تزيد من عدد هذه الميزات عبر إتاحة خاصية الإشعارات للتذكير بوقت النوم سواء على أندرويد أو iOS.

ومع هذه الخاصية، سيطالبك YouTube بالتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو في وقت محدد كل يوم، مع إمكانية المستخدمين تحديد وقت البدء والانتهاء، بينما يمكن تخصيص الإشعار بحيث لا يقاطع الفيديو الذي تشاهده حاليًا.

وبالإضافة إلى الرفض، يمكنك أيضًا تأجيل التذكير لمدة 10 دقائق، أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فانتقل إلى الإعدادات في تطبيق يوتيوب ومن ثم خيار “ذكّرني عندما يحين وقت النوم” أو تخصيص الوقت من صفحة “وقت المشاهدة”.

إلى جانب ذلك، تتضمن ميزات الرفاهية الرقمية الأخرى في يوتيوب تتبع عدد الدقائق والساعات التي شاهدتها، والقدرة على الجمع بين جميع الإشعارات اليومية في ملخص مجدول واحد، والقدرة الأوسع على تعطيل تنبيهات الصوت والاهتزاز خلال ساعات معينة.

أخيرًا، هذه الإضافات تصل بشكل تدريجي لجميع المستخدمين في أنحاء العالم، ففي حالة عدم وصولها لك، انتظر أيام أخرى، ويُفضّل تحميل أحدث إصدار للتطبيق سواء من متجر جوجل بلاي او آب ستور.

المصدر:

YouTube Support