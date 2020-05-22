واتساب تختبر إضافة جهات الاتصال عبر رمز QR

من أكثر الانتقادات الموجهة لواتساب دائماً أنه لا يتيح للمستخدم الحفاظ على خصوصية رقم هاتفه على عكس تيليجرام مثلاً، وهذا على وشك أن يتغير نوعاً ما حيث بدأت واتساب باختبار إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريعة QR.

الميزة ظهرت في أحدث نسخة تجريبية على آيفون وأندرويد ويمكن الوصول إليها من قائمة الاعدادات حيث هناك خيار لعرض رمز QR الخاص بك أو مسح رمز شخص آخر تود إضافته.

المميز هنا أنه يمكنك تغيير رمزك الخاص وتوليد رمز آخر في حال بدأ الرمز الخاص بك بالانتشار والوصول لأشخاص لاتريدهم أن يضيفوك بالتالي يصبح الرمز المتداول غير فعال.

تعتبر رموز الاستجابة السريعة طريقة أفضل وأسهل وأكثر خصوصية لإضافة الأشخاص كجهات اتصال، بدلاً من الحصول على رقم هاتفهم وإضافته في سجل جهات الاتصال بهاتفك ومن ثم التواصل معه.

كالعادة، عندما تختبر واتساب ميزة ما، لايوجد ما يؤكد أنها ستطلق بالفعل، أو متى من المتوقع أن يصل ذلك. بكل حال تبقى إضافة بسيطة مهمة لواتساب نتمنى أن نراها، خاصة أن مفهوم إضافة الأشخاص عبر رمز QR أصبح شيء متاح في خدمات واتساب الأخرى منذ زمن.

المصدر:

wabetainfo