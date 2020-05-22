قريبًا سيتيح لك تطبيق جوجل فويس تحويل المكالمات إلى أشخاص آخرين

في تحديث مرتقب وكخطوة إلى الأمام، سيحصل تطبيق جوجل فويس “Google Voice” على ميزة تحويل المكالمات.

لطالما كان تطبيق جوجل فويس واحد من أكثر منتجات الشركة فائدة وبنفس الوقت الأكثر إرباكًا، ومنذ أن أصبح جزءًا من خدمات G Suite في عام 2018، بدأت الخدمة في تلقي المزيد من الدعم، فعلى سبيل المثال، تلقى الدعم للوضع المظلم والدعم للتصال عبر VoIP العام الماضي والمزيد، والآن سيكون للتطبيق القدرة على تحويل المكالمات إلى أرقام أخرى.

ووفقًا لصفحة الدعم الخاصة بالخدمة، سيتمكن المستخدمون من تحويل المكالمات الصادرة والواردة إلى رقم آخر، حيث بمجرد الاتصال بمكالمة، سيظهر زر تحويل جديد في خيارات الاتصال، يتيح الاختيار من جهات الاتصال الموجودة أو إدخال أرقام جديدة.

وتجدر الإشارة، أنه أثناء إجراء التحديد الجديد، سيؤدي ذلك إلى تعليق المكالمة، ولكنه لا يؤكد نفس التحذير للنقل عبر الكمبيوتر أو تطبيق iOS، أخيرًا يجب أن تكون هذه الإضافة ذا قدرة مفيدة للعديد من الأشخاص، على الرغم من أن الميزة لم يتم نشرها بعد، فقد أكدت جوجل أنها ستصدر قريبًا.

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