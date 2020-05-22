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عداد إحصاء إعادة التغريد الجديد متاح حالياً لمستخدمي الأندرويد والويب

محمود قنديل 22 مايو 2020
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عداد إحصاء أعداد إعادة التغريد الجديد متاح حالياً لمستخدمي الأندرويد والويب

أطلقت شركة تويتر اليوم خاصيتها الجديدة لمتابعة إعادة التغريد  والتي توضح أعداد إعادة التغريد مع التعليق (الكوت تويت) وبدون تعليق كل على حدة لمستخدمي الشبكة بنسخة الأندرويد والويب، حيث كانت قد أطلقت الخاصية في 12 مايو الجاري  على نظام iOS.

حيث أصبح المستخدم اليوم قادراً على تتبع عداد التغريدات وتصنيفاتها عن طريق الضغط على كلمة “Retweets” إعادة التغريد أسفل التغريدة المراد الإطلاع على بياناتها؛ لتظهر صفحة توضح بيانات هذا الشق مقسمة إلى إعادة تغريد بتعليقات وإعادة تغريد بدون تعليقات كما يوضح الفيديو التالي الذي أطلقته المنصة بداية توفير الخاصية:

وتعد هذه الخاصية أخر ما طبقته المنصة الاجتماعية من الميزات التي اختبرتها مسبقاً في سبيل تسهيل تجربة المستخدم عبر شبكتها في ظل تأكيدها دوماً على العمل وفقاً لسياسية زيادة التفاعل على المنصة.

فيما زالت تويتر تختبر العديد من الميزات بشكل دوري بدءاً من سلسلة الردود إلى اختبارات التغريدات المؤقتة لمدة 24 ساعة على شاكلة ميزة القصة المتبعة في شبكات التواصل الاحتماعي الأخري، وقامت بالفعل بإطلاق تجربة اختبار لها لعدد قليل من المستخدمين كعادتها من أجل الحصول على المراجعات.

وفي أخر محاولات الشركة لزيادة التفاعل قامت أول أمس بإطلاق تجربة جديدة بخاصية تُمكن المستخدم من تحديد الأشخاص الذين يسعهم الرد على تغريداته من المتابعين؛ أو حتى إيقاف الردود عن الجميع بشكل تام كما هو حاصل مع ميزة إيقاف التعليقات أثناء البث المباشر في المنصات الاجتماعية.

المصدر

Twitter

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