عداد إحصاء إعادة التغريد الجديد متاح حالياً لمستخدمي الأندرويد والويب

أطلقت شركة تويتر اليوم خاصيتها الجديدة لمتابعة إعادة التغريد والتي توضح أعداد إعادة التغريد مع التعليق (الكوت تويت) وبدون تعليق كل على حدة لمستخدمي الشبكة بنسخة الأندرويد والويب، حيث كانت قد أطلقت الخاصية في 12 مايو الجاري على نظام iOS.

حيث أصبح المستخدم اليوم قادراً على تتبع عداد التغريدات وتصنيفاتها عن طريق الضغط على كلمة “Retweets” إعادة التغريد أسفل التغريدة المراد الإطلاع على بياناتها؛ لتظهر صفحة توضح بيانات هذا الشق مقسمة إلى إعادة تغريد بتعليقات وإعادة تغريد بدون تعليقات كما يوضح الفيديو التالي الذي أطلقته المنصة بداية توفير الخاصية:

Now on Android and web –– see Retweets with comments by tapping the Retweet count when you tap into a Tweet!

