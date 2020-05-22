جوجل تُحدّث تطبيقها Live Transcribe والخاص بالصم وضعاف السمع

تحديث تطبيق Live Transcribe من جوجل يأتي بميزتين جديدتين على أندرويد.

قبل عام وزيادة من الآن، أتاحت جوجل تطبيقين جديدين على أندرويد حملا اسم Live Transcribe و Sound Amplifier، حيث يتيح الأول للأشخاص الصم وضعاف السمع استخدام هواتفهم لنسخ أي محادثة حولهم على الفور وقراءتها على شاشتهم.

الآن تم تحديث التطبيق إلى الإصدار 3.0 وقد اكتسب ميزتان جديدتان، الأولى ميزة الكلمات المخصصة، والثانية الاهتزاز عند نطق الاسم، وكلا الميزتين تهدفان إلى جعل التطبيق أكثر فائدة للشخص الذي يستخدمه، حيث من خلال إدخال كلمات مخصصة، لن يجاهد الهاتف للتعرف على بعض الأسماء أو الكلمات التي ليست جزءًا من القاموس الرسمي ولكن يتم استخدامها بشكل يومي.

ومع ذلك، لا توجد طريقة لإخبار الهاتف بالضبط كيف يفترض أن تكون الكلمة منطوقة، على أمل أن تتم إضافة خيار الإدخال اليدوي للنطق كي يمكن التعرف على الكلمات المخصصة بشكل صحيح حتى إذا كانت تهجئتها تختلف عن الطريقة التي يقولها الناس بها.

أما فيما يتعلق بالميزة الثانية، فهي تجعل الهاتف يهتز عند نطق اسم معين، وسيكون هذا مثاليًا في العديد من المواقف، أخيرًا، لتجربة هذه الميزات الجديدة، تحتاج إلى إصدار Live Transcribe 3.0، والمتاح حاليًا للجميع على صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي.

تحميل تحديث Live Transcribe على أندرويد.