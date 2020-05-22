جالكسي S20 بلس يهيمن على سوق هواتف الجيل الخامس في الولايات المتحدة

أظهرت احصائيات شركة Strargy Analytics لدراسة وتحليل السوق تحقيق هاتف سامسونج جالكسي S20 بلس أعلى المبيعات في سوق هواتف الجيل الخامس في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام 2020.

وحسب الجدول الإحصائي للشركة فإن جالكسي S20 بلس قد سيطر على نسبة 40% من سوق الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات اتصال الجيل الخامس (هواتف 5G)، بينما جاء في المرتبة الثانية هاتف سامسونج S20 ألترا بنسبة مساهمة في السوق وصلت 30%.

وبالطبع جاء في المرتبة الثالثة على قائمة هواتف الجيل الخامس الأكثر شعبية في الولايات المتحدة سامسونج جالكسي S20 النسخة العادية بنسبة مبيعات وصلت 24%.

وذكر التقرير أن مبيعات هواتف 5G في السوق الأمريكي وصلت 3.4 مليون هاتف خلال الربع الأول 2020، أي ما يشكل 12% من مجمل الهواتف الجيل الخامس التي تم شحنها عالمياً خلال هذه الفترة.

ووفقاً للاحصائيات الأخيرة فإن سامسونج سيطرت خلال الشهور الثلاث الأولى من العام على 94% من شحنات 5G في السوق الأمريكي، بينما توزعت النسبة الباقية والبالغة 6% على كل من موتورولا وإل جي وون بلس.

ومن المتوقع أن تستمر هيمنة الشركة الكورية على هذا السوق في الولايات المتحدة حتى الربع الثالث من العام؛ أي الوقت التي تطلق فيه شركة آبل نسخ آيفون 12 5G الجديدة والتي بكل تأكيد ستغير من موازين اللعبة حينها.

ويذكر بالذكر أن سامسونج كانت قد صرحت نهاية الشهر الماضي بسيطرتها منذ بداية العام 2020 على 34.4% من شحنات هواتف 5G العالمية.

المصدر

AndriodPolice