تأجيل حدث أمازون برايم إلى سبتمبر المقبل ( تقرير)

جاء في تقرير جديد من وول ستريت جورنال أن شركة أمازون لن تقوم بإطلاق حدثها السنوي أمازون برايم (Amazon Prime) بنسخته السادسة حتى سبتمبر المقبل، بفارق قرابة الثلاثة أشهر عما اعتادت الشركة والجمهور عليه مع حدث التخفيضات لمشتركي خدمات برايم.

وأعزى التقرير لجوء عملاق التجارة لتأجيل الحدث إلى كمية الطلب الكبيرة والضغط الحاصل على مستودعات الشركة من أجل تلبية طلبات وارساليات الزبائن في ظل جائحة كوفيد-19.

حيث شهدت الشركة الأمريكية طلباً غير مسبوق على منصتها التسويقة في مارس الماضي مما استدعاها لتوظيف 100 ألف عامل لتعويض العجر في مستودعاتها وعمليات التوصيل داخل الولايات المتحدة.

وهذا جاء في ظل عمل الشركة على تقييد تعاوناتها مع شركات بيع الطرف الثالث بمنع ارسال شحناتهم بشكل مؤقت لمستودعاتها من أجل السيطرة على عمليات التنظيف والوقاية من المرض بشكل أكبر.

وعلى الرغم من محاولات الشركة في جانب الأمان الصحي والوقاية من الفايروس تعرضت خلال الفترة الماضية كمية واسعة لموجة الانتقادات لكيفة إدارتها المشهد داخل المستودعات مع اتهامات بالإهمال وعدم تتبع سبل الوقاية الصحية.

وتطور الأحداث داخل أروقة بعدها وتم طرد بعض الموظفين المعترصين على سياسة الشركة في هذا الشأن مما أدى إلى تقديم Tim Bray نائب رئيس أمازن ويب سيرفيسز استقالته احتجاجاً على تصرف الشركة ضد هولاء الموظفين.

وبالنسبة لقرار التأجيل لم تعلق أمازون على التقرير بعد كما سبق وحدث مع تقرير رويترز إبريل الماضي، والذي أشارت فيه إلي خسارة للشركة قد تصل إلى 100 مليون دولار خلال الحدث نظراً لقرار التأجيل واضطرار الشركة عمل خصومات على 5 ملايين جهاز بسبب ذلك.

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المصدر

WSJ