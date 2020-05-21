منصة سبليفت تطلق تشكيلة من التجارب الاستكشافية المتنوعة للهوايات

أعلنت منصة سبليفت عن إطلاقها مجموعة من التجارب الاستكشافية المتنوعة ضمن حملة “تجارب العيد” بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد، تحت شعار “تجارب العيد، عيش العيد وجرب شيء جديد من المنزل”.

تأتي هذه الخطوة ضمن مع إطلاق النسخة الثانية من تطبيق حجز واستكشاف التجارب الخاصة المتعلقة بالهوايات من منصة سبليفت، حيث يوفر التطبيق إمكانية استعراض وحجز التجارب بما يشمل حملة “تجارب العيد” والتي تشمل تجارب مثل الغناء، دبلجة الأنمي، حياكة الدمى، المؤثرات البصرية، وغيرها.

سبق هذه الحملة، إطلاق مبادرة “هوايتك من بيتك” والتي لاقت استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا من المهتمين بتطوير هوايتهم واستكشاف تجارب جديدة خلال فترة الحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا.

كانت منصة سبليفت قد تأسست عام 2016 في مدينة جدة لنشر ثقافة ممارسة الهوايات في المملكة العربية السعودية وتعزيزها، وتوسعت لتخدم 16 مدينة حتى الآن. حيث تتيح محتوى لأكثر من 1,500 مقدم تجارب مسجل في أكثر من 500 موضوع مختلف.