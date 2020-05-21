فيس بوك تحذّر المستخدمين من المحتالين عبر مسنجر

بدأت شركة فيس بوك باستخدام تقنيات الذكاء الصنعي وتعلم الآلة في مسنجر للكشف عن المحتالين ومنتحلي الشخصية والتحذير منهم أثناء التواصل مع مستخدمين لا يتابعونهم.

وتعد فيس بوك أنها لن تحتاج للإطلاع على محتوى الرسائل، بل تراقب سلوك الحسابات، وفي حال شكت بأحد الحسابات مثل إرسال طلبات صداقة مكثفة أو رسائل مشابهة كثيرة، فإنه عند التواصل معك سيعرض لك رسالة تحذير.

وتسأل رسالة التحذير المستخدم إن كان يعرف الشخص أم لا، مع خيارات (نعم/لا) للإجابة، وفي حال الإجابة بالرفض فإنها تتيح خيار حظر الشخص مع عرض معلومات عن أساليب الاحتيال الشائعة، أو تجاهل تلك الحسابات، ونصائح لتجنب التعرض للاحتيال.

بدأت الشركة بتطبيق هذه الميزة منذ أشهر قليلة على أندرويد، والآن أصبحت توفرها على iOS أيضاً.

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