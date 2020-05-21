شركة فيس بوك تعيد فتح 25% من مكاتبها في يوليو المقبل

نشر موقع Bloomberg تقريراً يتحدث عن خطة فيس بوك لإعادة فتح مكاتبها المغلقة بسبب كورونا مع مطلع شهر يوليو المقبل، حيث سيقتصر بدء العمل من جديد على 25% من إجمالي مكاتب الشركة وفروعها.

وتأتي خطوة الشركة في ظل سعيها لاجتواء الأزمة الحاصلة وتماشياً خطوات سابقة اتخذتها تميهداً لبدء العمل في المرافق التي بحاجة حضور شخصي؛ ومنها مراكز إدارة البيانات وأقسام تطوير الأجهزة مثل حهاز محادثات الفيديو حديث العهد بورتال بالإضافة لقسم نظارات الوافع الافتراضي ومستلزماتها تحت علامة Oculus التجارية.

وبإعادة الشركة العمل وفتح 25% من مكاتبها سيكون هناك ربع كادر الموظفين في نفس فترة الدوام على رأس عمله في تلك المباني والمرافق بالمقارنة مع الوضع الطبيعي قبل الجائحة، أي أن إجراءات الأمان والسلامة ستكون على أشدها من حيث تقليل نسبة التواصل والالتزام بالمعايير المفروضة للوفاية من المرض.

حيث سيلتزم الموظفين بارتداء القناع الواقي والمررو بشكل دوري على أجهزة فحص حرارة الجسد لمرافبة أي أعراض قد تظهر على الموظفين من تلك المصنفة على بند أعراض كوفيد-19 حسب التقرير.

وذكر التقرير أن التاريح المعلن لإعادة العمل في في يوليو المقبل سيكون مخصص للولايات المتحدة والقارة الأوروبية؛ بينما ستعمد الشركة لفتح مكاتبتها في دول أخرى وعلى رأسها تلك الواقعة في آسيا في وقت أبكر من الموعد المعلن وذلك بالاعتماد على مدى سيطرة تلك الدول على المرض.

أما من جانب العمل عن بعد الذي فُرض على شريحة واسعة من الموظفين ليس على مستوى فيس بوك نفسها بل وكبرى الشركات التقنية الأخرى وعلى رأسها مايكروسوفت وأمازون وتويتر، فلا يزال خيار إحالة أولئك العاملين والذي لا يتطلب عملهم الحضور الشخصي إلى هذا البند بشكل دائم حتى بعد الإنتهاء من الأزمة بنهج مشابه لما سبق وأعنلت عنه تويتر.

المصدر

Bloomberg