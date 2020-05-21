خدمة Workplace من فيس بوك تكسب مليوني مشترك جديد

مع توجه المزيد من الشركات للعمل عن بعد اليوم، بدأت خدمات العمل الجماعي والتعاوني بالنمو والنشاط، وأبرز المستفيدين كانت خدمة Workplace من فيس بوك التي كسبت مليوني مشترك مدفوع جديد منذ اكتوبر الماضي.

بهذا تكون الخدمة قد وصلت إلى خمسة ملايين مشترك مدفوع بعد أربعة أعوام على إطلاقها. وهو مازال أقل من نصف ما تملكه Slack التي كانت قد تجاوزت 12.5 مليون مشترك، واللاعب الأبرز هو خدمة Teams من مايكروسوفت التي وصلت إلى 75 مليون مستخدم نشط.

واستغلت Workplace فرصة بلوغها الرقم القياسي الجديد بالإعلان عن ميزة مؤتمرات الفيديو الجماعية Workplace Rooms التي تدعم إجراء مكالمات فيديو مع 50 شخص بنفس الوقت، وكذلك تحويل الصوت إلى نص والتي تدعم ستة لغات أثناء البث المباشر، وحتى إمكانية استخدام أجهزة Portal TV لإجراء مكالمات الفيديو.

يذكر أن فيس بوك سمحت لموظفيها بطلب العمل من المنزل بشكل دائم، وهذه سياسة انتهجتها العديد من الشركات مثل تويتر وسبوتيفاي وشوبيفاي وسكوير وغيرها، وكل هؤلاء الموظفين سيتواصلون معاً عبر خدمات العمل الجماعي المختلفة، و Workplace من فيس بوك من أهم تلك الخدمات.

المصدر:

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