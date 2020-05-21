جوجل قد تدعم قريبًا مراقبة جودة سُباتك من خلال تطبيق Digital Wellbeing

قد تستخدم Digital Wellbeing “الرفاهية الرقمية” من جوجل قريبًا مستشعر الإضاءة المحيط لتتبع النوم.

لعل أحد أهم مكونات صحتنا العامة هو طريقة وكيفية نومنا، حيث يُعدّ هذا جزءًا من نمط حياة صحي كامل، عند هذه النقطة أو الحالة، يمكن للشخص الاستعانة بأحد تطبيقات تتبع النوم مثل تطبيق Fit من جوجل، أو التركيز فقط على كيفية تأثير الأنشطة المستندة إلى الشاشة في وقت النوم على نومك، وفي هذا الصدد، قد تنشر جوجل حلاً من شقين لمراقبة جودة سباتك من خلال تطبيقها Digital Wellbeing.

من ناحيته، ستتطلب هذه الميزة والمكملة لمجموعة ميزات وضع وقت النوم الحالية، منح المستخدمين أذونات جديدة لتطبيقات الساعة والرفاهية الرقمية بحيث يمكنهم تسجيل الدخول أو معالجة استخدام التطبيق والحركة ونشاط مستشعر الضوء وتاريخ المنطقة الزمنية، وكل هذه البيانات المتعلقة بما يفعله المرء قبل النوم أو إذا استيقظ واستخدم أجهزته.

بالتالي، ستُساعدك هذه المتجهات الجديدة في تحديد جودة نومك بدقة أكبر من الطرق الأخرى عن طريق قياس نشاطك عندما يتعطل نومك، على أن يتم مسح جميع هذه البيانات تلقائيًا إذا قرر المستخدم إيقاف تشغيل الميزة.

أخيرًا، من المميزات الأخرى التي تضمنتها هذه النسخة التجريبية، ميزة تدوين الملاحظات قبل النوم وجعلها تنبثق عند الاستيقاظ، كذلك استخدام تتبع الوقت بين الملفات الشخصية والمزيد، وكما هو الحال مع أي ميزة لم يتم إصدارها بشكل أوسع، قد تتغير الأشياء بمرور الوقت أو لا يتم إطلاقها أبدًا.

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