الأخبار

تويتر تختبر خاصية لتحديد الجهات المخولة بالرد على التغريدة أو منعها تماماً

محمود قنديل 21 مايو 2020
أقل من دقيقة

تويتر تختبر خاصية لتحديد الجهات المخولة بالرد على التغريدة أو منعها تماماً

كشفت شركة تويتر عن اختبارها خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في الجهات المخولة بالرد على تغريداتهم سواء من العامة أو المتابعين للحساب نفسه على غرار تلك التابعة لخيار جعل الحساب الشخصي مغلق أو عام.

وكما يوضح إعلان المنصة في التغريدة السابقة على جسابهم الرسمي فإن المستخدم مع الخاصية الجديدة يكون قادراً على جعل الرد مقتصر على المتابعين فقط أو الأشخاص الذين تم الإشارة إليها بالتغريدة أو حتى إغلاق الرد عن جميع المتابعين بشكل كامل؛ وهنا كانت تجربتنا من حساب عالم التقنية حيث ثم إتاحة الخاصية التجريبة لفئة قليلة من المستخدمن:

وكانت المنصة أعزت اختبارها لهذه الميزة من حيث سعيها للحد من المضايقات على المنصة وزيادة التفاعل بين المستخدمين دون الضرر بسياسات الخصوصية وحرية التعبير، حيث أن التغريدة المخصصة لا يمكن الرد عليها سوى بإعادة تغريدها والتعليق (كوت تويت) وربما هذا ما عنته الشركة في زيادة التفاعل حيث من يريد الرد سيضطر لإعادة التغريد والتعليق.

ولكن من جانب أخر يرى البعض في أن مثل هذه الخاصية قد تكون جدلية أكثر منها معززة للحوار على المنصة وخصوصاً عند استخدامها من قبل المؤثرين وتحديد الردود على أشخاص بعينهم!

مواضيع ذات صلة:

يدعم تطبيق تويتر على iOS رؤية إعادة التغريد مع التعليقات في مكان واحد

المصدر

Twitter

الوسوم