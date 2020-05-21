تويتر تختبر خاصية لتحديد الجهات المخولة بالرد على التغريدة أو منعها تماماً

كشفت شركة تويتر عن اختبارها خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في الجهات المخولة بالرد على تغريداتهم سواء من العامة أو المتابعين للحساب نفسه على غرار تلك التابعة لخيار جعل الحساب الشخصي مغلق أو عام.

Testing, testing… A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

وكما يوضح إعلان المنصة في التغريدة السابقة على جسابهم الرسمي فإن المستخدم مع الخاصية الجديدة يكون قادراً على جعل الرد مقتصر على المتابعين فقط أو الأشخاص الذين تم الإشارة إليها بالتغريدة أو حتى إغلاق الرد عن جميع المتابعين بشكل كامل؛ وهنا كانت تجربتنا من حساب عالم التقنية حيث ثم إتاحة الخاصية التجريبة لفئة قليلة من المستخدمن:

مؤسس عالم التقنية @saud264 أحسن تقني، عندكم اعتراض؟ — عالم التقنية (@techwd) May 20, 2020

وكانت المنصة أعزت اختبارها لهذه الميزة من حيث سعيها للحد من المضايقات على المنصة وزيادة التفاعل بين المستخدمين دون الضرر بسياسات الخصوصية وحرية التعبير، حيث أن التغريدة المخصصة لا يمكن الرد عليها سوى بإعادة تغريدها والتعليق (كوت تويت) وربما هذا ما عنته الشركة في زيادة التفاعل حيث من يريد الرد سيضطر لإعادة التغريد والتعليق.

ولكن من جانب أخر يرى البعض في أن مثل هذه الخاصية قد تكون جدلية أكثر منها معززة للحوار على المنصة وخصوصاً عند استخدامها من قبل المؤثرين وتحديد الردود على أشخاص بعينهم!

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المصدر

Twitter