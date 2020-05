تويتر تختبر خاصية لتحديد الجهات المخولة بالرد على التغريدة أو منعها تماماً

كشفت شركة تويتر عن اختبارها خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في الجهات المخولة بالرد على تغريداتهم سواء من العامة أو المتابعين للحساب نفسه على غرار تلك التابعة لخيار جعل الحساب الشخصي مغلق أو عام.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020