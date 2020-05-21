انستجرام ستنبه المستخدمين أثناء البث المباشر في حال استخدموا موسيقى غير مرخصة

اشعارات ستظهر لمستخدمي انستجرام عند استعمال مقاطع موسيقى ذات حقوق نشر في المنشورات، القصص، البث المباشر.

تعمل انستجرام على جعل منصتها خالية من مشاكل الحقوق، حيث قامت بتغير سياسة الاستخدام للمحتوى الذي يحتوي على مقاطع موسيقية أو أغاني لمنع انتشار أي مقاطع فيديو تحمل موسيقى تخضع لحقوق الغير وغير مرخصة للنشر.

وتعتبر مشكلة حقوق المحتوى المسموع والمرئي من المشاكل الكبيرة التي تواجهها شبكات التواصل الاجتماعي منذ سنوات طويلة.

تشمل سياسة انستجرام الجديدة تنبيه المستخدمين في حال احتوى أي منشور أو قصة على موسيقى تمتلك حقوق، وبالتالي فرصة لتعديل المحتوى المخالف قبل حذفه من المنصة بشكل كامل، ويمتد الأمر ليصل البث المباشر من خلال اشعار يظهر في أعلى البث لتحذير المستخدمين قبل إيقاف وحذف البث المباشر في حال استمر تشغيل الموسيقى المخالفة في الخلفية.

تأتي هذه الخطوة من انستجرام مع التحول الكبير الذي تتخذه المنصة في مجال الإعلانات والتسويق، حيث أعلنت قبل فترة عن العمل على إتاحة الدخل من ميزة IGTV والفيديوهات الطويلة بشكل شبيه من يوتيوب، كما وسعت خدمة البث المباشر والتي لاقت اقبالًا كبيرًا من الجمهور خاصة مع فترة الحجر المنزلي في ظل وباء كورونا.

يُشار أن هناك عشرات الآلاف من الأغاني والمقاطع الموسيقية التي تمتلك انستجرام حقوقها ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بها أثناء صناعة مقاطع الفيديو، إضافتها مع القصص، أو حتى في البث المباشر وبدون أي مشاكل تُذكر.

المصدر:

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