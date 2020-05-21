إنتل تستحوذ على الشركة المتخصصة بتطوير بطاقات واجهة الشبكة Rivet Networks

استحواذ جديد من إنتل وهذه المرة على Rivet Networks المتخصصة في تقنيات الاتصال وتطوير بطاقات واجهة الشبكة.

أعلنت شركة إنتل عن استحواذها على الشركة المتخصصة في تطوير تقنيات وبطاقات الاتصال، Rivet Networks، وهي شركة تتواجد منتجاتها على العديد من أجهزة الحاسوب المحمولة الموجهة بشكل خاص للألعاب من علامات تجارية مختلفة؛ مثل Dell، و HP، و Alienware، وغيرها.

الاستحواذ الجديد لإنتل منافس قوي لها في السوق في تطوير بطاقات الشبكات وتقنياتها والمعروفة باسم Killer NIC (بطاقات واجهة الشبكة).

وللتوضيح أكثر حول عمل Rivet Networks، فهي تقوم على تطوير وتصنيع بطاقات واجهة الشبكات وتطور تقنياتها، وهي بطاقات تساعد على تحسين إدارة الاتصال على الأجهزة التي تعمل بها، مثل تقليل وقت الاستجابة لزيادة سرعة التجاوب، وتخصيص الجزء الأكبر من الشبكة للتطبيقات التي تحتاجها بشكل أكبر مقابل تقليلها للتطبيقات التي لا تحتاج إليها.

يستخدم هذا النوع من البطاقات بشكل رئيسي في الأجهزة الموجهة للألعاب لتحسين تجربة اللعب ومنع حالات تقطع الاتصال أثناء اللعب.

تُعد Rivet Networks المنافس الرئيسي لإنتل في قطاع بطاقات واجهة الشبكات لأكثر من 10 سنوات، وتسيطران كلاهما على السوق العالمي.

وسبق أن تعاونت إنتل مع Rivet Networks قبل سنوات لتطوير بطاقة Killer Wireless-AC 1550 NIC التي قامت انتل بتصنيعها.

هذا الاستحواذ يعني سيطرة أكبر لإنتل على السوق خاصة بتوسع قطاع الألعاب بين أجهزة بإمكانيات عالية وألعاب تحتاج تقنيات متطورة.

المصدر:

Intel