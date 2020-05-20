وادي العباقرة يعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة صناعة جهاز تنفس صناعي مفتوح المصدر

أعلن وادي العباقرة عن انتهاء مسابقة صناعة جهاز تنفس صناعي مفتوح المصدر والتي أُقيمت بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، منشآت، المجلس الصحي السعودي، المركز الوطني للمعلومات الصحية، فلك، ومركز التنمية الصناعية بالهيئة الملكية بالجبيل.

كانت المسابقة قد بدأت في 23 أبريل واستمرت لمدة 22 يوم، وشهدت خلال فترة العمل ظهور عدد من الأفكار الإبداعية لتصنيع نماذج أولية لأجهزة تنفس صناعي تتسم بالدقة وسهولة الاستخدام مع تكلفة منخفضة. وتم تحكيم المشاريع من خلال جولتين؛ نتج عن الجولة الأولى ترشح خمس فرق وهي فريق DBV من السعودية، JIC من السعودية، فريق نادي التصنيع من السعودية، فريق LRT من لبنان، وفريق Breath من الأردن.

وقد انتهت الجولة الثانية من تحكيم المشاريع في مسابقة وادي العباقرة بفوز فريق DBV بالمركز الأول، فيما جاء المركز الثاني من نصيب Breath والمركز الثالث لفريق نادي التصنيع. وتم الإعلان عن الفائزين في لقاء مباشر بحضور الأستاذ عصام بن صالح الذكير، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحضور ممثلي الشركاء الاستراتيجيين