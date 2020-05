فيس بوك تطلق ميزة Shops لإنشاء المتاجر الإلكترونية في خدماتها

أعلنت شركة فيس بوك عن ميزة جديدة كبرى في عالم التجارة الإلكترونية “Facebook Shops”، حيث ستتيح للمستخدمين إنشاء متاجر إلكترونية ضمن تطبيقها مباشرة وكذلك عبر انستجرام، ليتمكن المستخدمين من تصفح المنتجات وشراءها منه مباشرة.

سواء كنت تملك صفحة فيس بوك أو حساب انستجرام – ولاحقاً عبر مسنجر وواتساب – بإمكانك إعداد متجر إلكتروني متكامل. سابقاً كانت توفر فيس بوك ميزة Marketplace لعرض المنتجات لبيعها لكن لم يكن الدفع يتم عبر المنصة.

كذلك كانت انستجرام توفر طريقة للحسابات لعرض منتجاتها لبيعها، لكنها الآن تتخذ فيس بوك خطوة أكبر نحو جعل منصتها مكان للتسوق الكامل، تماماً كما تفعل في المتاجر الإلكترونية الكبرى مثل أمازون وإيباي.

يمكن إنشاء متجرك على فيس بوك مجاناً مع Facebook Shops ، ورفع كتالوج المنتجات وحتى تعيين المنتجات البارزة منها مع إمكانية تخصيص صورة الغلاف والألوان، وهكذا يكون متجرك جاهزاً للتصفح والشراء.

ستحقق فيس بوك الدخل بشكل رئيسي من خدمتها عبر الإعلانات، حيث يمكنك الإعلان عن منتجاتك المختلفة، وسيكون هناك رسوم بسيطة عن كل عملية بيع، إنما لا رسوم على إنشاء المتجر.

بالطبع لايمكن لهذا المشروع أن يجري بدون شراكات، حيث أعلنت فيس بوك عن تعاونها مع شركاء في قطاع التجارة الإلكترونية مثل Shopify, BigCommerce, Woo, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube و Feedonomics.

وهكذا يمكن للمتاجر التي تستخدم إحدى المنصات المذكورة إدارة حسابها ومتجرها في فيس بوك، فمثلاً لو كان لديك متجر على Shopify سيمكنك تخصيص واجهة متجرك داخل فيس بوك وانستجرام، والاهتمام بباقي الأمور مثل متابعة الطلبات والشحن والمخزون ضمن Shopify.

