تعمل جوجل على تشديد خصوصية الألبومات المشتركة في صورها

تعمل صور جوجل على تشديد خصوصية الألبوم المشترك عبر إزالة المستخدمين غير المرغوب فيهم وتعطيل الروابط العامة.

منذ ظهورها لأوّل مرة في عام 2015، حققت خدمة صور جوجل نجاحًا باهرًا ويعود الفضل لواجهتها البسيطة وخيارات التخزين السحابي المجاني اللامحدود فضلًا عن خيارات المشاركة الأسهل ما يُمكِن، فيما يخص الأخيرة وعلى الرغم من بساطتها إلّا انها كانت لا تدعم إزالة شخص من ألبوم مشترك.

الآن وعبر إضافة مُرحّب بها جدًا، أعلنت الشركة وعبر مدونتها الرسمية عن طريقة أكثر تحكمًا في مشاركة الألبومات المؤمنة، وذلك بواسطة حسابات جوجل، حيث ستؤدي مشاركة الصور بهذه الطريقة إلى قصر إمكانية عرضها فقط على حسابات محددة، وهذا بدلاً من الطريقة القديمة التي تُنشأ رابطًا يمكن لأي شخص مشاهدته.

كما وتتيح لك تغييرات اليوم إزالة الأشخاص الذين تم إدراجهم مسبقًا في ألبوم مشترك، وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة القديمة ستظل خيارًا، وذلك كي يتمكن الأشخاص الذين ليس لديهم حساب جوجل من عرض الألبومات التي تشاركها معهم.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، هذه الإضافة مرحب بها، حيث كانت الطريقة القديمة غير آمنة لدرجة أن حظر شخص ما لن يمنعه بالضرورة من رؤية صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، أما الآن وبواسطة تحديد الأشخاص عبر حساباتهم أصبحت الألبومات المشتركة في خدمة صور جوجل أكثر أمنًا وخصوصية.

المصدر:

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