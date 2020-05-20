تطبيق بحث جوجل يدعم أخيرًا الوضع المظلم

في خطوة متأخرة بعض الشيء، الآن تطبيق بحث جوجل يدعم السمة الداكنة.

مع ظهور الوضع المظلم العام الماضي وانتشاره بين المستخدمين، فقد أصبح سمة سائدة ومطلوبة للكثيرين، الآن وفي خطوة متأخرة، أطلقت شركة جوجل خيار الوضع المظلم لتطبيق البحث خاصتها، ودائمًا ما نقول “يأتي أخيرًا خيرٌ من أن لا يأتي أبدًا”.

من ناحيته، هذا الإطلاق محدود لعدد من مستخدمي تطبيق بحث جوجل حاليًا، على أن يتلقى المزيد من المستخدمين هذا الدعم على مدار الأسبوع الحالي والقادم، لذلك إذا لم تشاهده الآن، فقد تضطر إلى الانتظار لبضعة أيام، مع الإشارة أن هذه الميزة كانت جزءًا من الإصدار التجريبي من التطبيق، ولكنها الآن أصبحت جاهزة ورسميًا.

بدوره أيضًا، عند الحصول على التحديث، لا يجب عليك القيام بشيء لتمكين الوضع المظلم، حيث سيكتشف التطبيق إعدادات الجهاز ويتبعه، وهذا طبعًا على أندرويد 10 أو iOS 13، ومن على iOS 12 سيضطر المستخدمين إلى تفعيله يدويًا،

أخيرًا، إذا لم تكن من محبي الوضع المظلم فيمكنك إيقافه من الإعدادات، ومع ذلك يجب أن تساعد الواجهة الداكنة في إنشاء مظهر مُوحّد لتطبيقاتك وواجهة تشغيلك، فضلًا على أنه سيكون وسيلة لتخفيف إجهاد العين والحفاظ على البطارية.