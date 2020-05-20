تحديث إيدج يجلب البحث ضمن نفس الصفحة وتكامل مع Pinterest

كشفت شركة مايكروسوفت في مؤتمرها للمطورين عن مزايا جديدة قادمة إلى متصفحها إيدج من بينها خيار للبحث لكن بدون الحاجة للانتقال إلى تبويب جديد بل ضمن نفس الصفحة، وتكامل أفضل مع شبكة Pinterest لاسيما فيما يتعلق بميزة التجميعات Collections.

الآن سيمكنك تحديد كلمة أو عبارة البحث ومن ثم عبر خيارات القائمة التي تظهر بزر الفأرة الأيمن اختيار search in sidebar ليتم البحث عبر محرك البحث الذي يظهر على شريط جانب الصفحة ضمن نفس علامة التبويب.

تعتقد مايكروسوفت أن هذه طريقة أفضل من التنقل بين عدة تبويبات بحيث يمكنك رؤية نتائج البحث والاختيار منها بدون أن يغيب عن نظرك محتوى الصفحة الرئيسية.

وجرى تعاون ما بين مايكروسوفت وبنترست بحيث تقدم مقترحاتها إلى ميزة Collections الموجودة في المتصفح. وتستخدم ميزة Collections لإنشاء تجميعة تحوي عدة عناصر حول موضوع معين، مثل روابط مقالات وصور ونصوص ضمن مكان واحد.

والآن ستبدأ بنترست بعرض مقترحاتها التي تظهر أسفل Collections في حال قمت بتفعيل الميزة، كما سيمكنك تصدير تجميعاتك إلى بنترست، وقريباً سيمكنك إرسال تلك التجميعات إلى تطبيق OneNote للملاحظات.

ومن المزايا الأخرى التي تعمل مايكروسوفت على تطويرها هو تحسين دعم تطبيقات الويب التجاوبية Progressive Web Apps (PWA) في متصفح إيدج بحيث تبدو تلك التطبيقات واقعية وحقيقية أكثر مع إمكانية ظهورها في قائمة ابدأ.

المصدر:

Microsoft