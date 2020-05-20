أخيرًا تبدأ جوجل في الانتقال من Hangouts إلى Google Chat

في خطوة منتظرة لإغلاق جلسات Hangouts الكلاسيكية، تبدأ جوجل الآن الانتقال إلى جوجل شات “Google Chat”.

لا أحد يُنكر بأن استراتيجة المراسلة الخاصة بجوجل مُربكة، ومع ذلك هناك بصيص من الأمل، حيث مؤخرًا تم تضمين جميع أدوات الاتصال في جوجل في مكان واحد مُوحد، والآن تم الإعلان عن خطوة أخرى للتخلص من جلسات Hangout القديمة، حيث يمكن لمستخدمي G Suite الآن رؤية محادثات Hangouts في جوجل شات “Google Chat”، بحيث يكون كل شيء في مكان واحد.

بدوره، كان مستخدمو الأعمال يتناولون جوجل شات للتحدث مع أعضاء مؤسستهم بينما يتعين عليهم استخدام Hangouts الكلاسيكي للتحدث مع جهات الاتصال الأخرى وكلهم بنفس حساب جوجل، أمّا الآن، ستظهر هذه المحادثات في Google Chat جنبًا إلى جنب مع المحادثات الداخلية، بالتالي ليس هناك حاجة بعد الآن لاستخدام تطبيقين لنفس الغرض.

علاوة على ذلك، وبدءًا من 26 مايو الحالي سيكون من الممكن لمستخدمي حزمة G Suite مراسلة مستخدمي G Suite الآخرين من خارج مؤسستهم، على أن يكون لدى أي شخص خارج الشركة علامة تميزه في واجهة جوجل شات، كما سيكون بالإمكان إضافة أي جهات اتصال إلى الدردشات الجماعية طالما قمت بتعيينها على أنها “خارجية”، ولن ينطبق هذا إلا على الغرف الجديدة.

أخيرًا، وعلى الرغم من أن هذه الإضافات ذات صلة فقط بمستخدمي حزمة الأعمال، إلا أنها الخطوة الأولى والمناسبة من الشركة نحو التخلّص من Hangouts للأبد، وإن كنتم تتذكرون ومع إغلاق جوجل لتطبيقها Allo أشارت بأنها ستسمح في النهاية للجميع باستخدام Hangouts Chat و Meet، وهما الآن Google Chat و Meet على التوالي، ويُذكر أن الأخير قد أصبح متاح وبشكل رسمي للجميع.

المصدر:

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