آبل تحصل على حقوق عدد من الأعمال القديمة لدعم خدمة بث المحتوى

يبدو أن الأعمال الأصلية وحدها ليست كافية بالنسبة لخدمات بث المحتوى الترفيهي، فبعد أن كانت آبل تعمل على امتاع المستخدمين بعدد من الأعمال التي تقوم بإنتاجها لتتميز عن غيرها، بدأت الآن بالعمل على الفوز بحقوق عرض عدد من الأعمال القديمة من مسلسلات وأفلام لعرضها للمستخدمين على خدمة بث آبل تي في بلس “Apple TV+”.

فبحسب موقع Bloomberg، يخوض مدراء خدمة بث المحتوى لآبل مفاوضات مع عدد استديوهات من هوليوود للحصول على تراخيص عرض أعمالها.

كما أنها بالفعل قامت بالحصول على حقوق عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية لم تُذكر بالتحديد ولا حتى الموعد المحدد لوصولها.

ويشير التقرير حول Apple TV+ بأن الشركة تنوي الاستمرار بسياستها في إنتاج الأعمال الأصلية الخاصة بها مثلما كان الهدف من البداية، لكنها ترغب الآن بتقديم محتوى إضافي للجمهور لجذب المزيد من المشتركين خاصة وأن الخدمة لم تصل بعد إلى الهدف المنشود من المشتركين، حيث شهدت تسجيل 10 ملايين مستخدم حتى فبراير الماضي، لكن نصفهم فقط كانوا نشطين على الخدمة المرئية.

على الجانب الآخر، فقد شهدت الخدمة المنافسة ديزني بلس والتي انطلقت بالتزامن معها، تسجيل تجاوز مشتركيها 50 مليون حول العالم.

فيما تمكنت نتفليكس من الحصول على 16 مليون مشترك جديد في الثلاثة أشهر الأخيرة بحسب ما نشرته في تقريرها المالي.

وعلى ما يبدو أن آبل ترغب بمنافسة نتفليكس وديزني أكثر بالفترة القادمة من خلال عرض محتوى أكثر تنوعًا لجذب الجمهور.

يُشار أن خدمات البث المحتوى الأخرى تمتلك حقوق عرض أعمال قديمة مختلفة محببة للجمهور مثل Friends و Star Wars.

المصدر:

Bloomberg