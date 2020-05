شركة ون بلس توقف ميزة فلتر كاميرا ون بلس 8 برو المثير للجدل

أعلنت شركة ون بلس عن إيقاف الدعم لميزة كاميرا هاتفها ون بلس 8 برو “Color Filter” بشكل مؤقت؛ حيث أثار فلتر Photochrom نسحة برو الأخيرة موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت مجموعة من الصور تظهر قدرته على إبراز مكونات خلال بعض المجسمات والمواد البلاستيكية والتي كان أشهرها الفيديو التالي لجهاز Apple TV:

One Plus 8 Pro color filter Camera can see through some plastic 🧐 pic.twitter.com/mXlAJhJJB0

— Science is Amazing (@AMAZlNGSCIENCE) May 15, 2020