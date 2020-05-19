شركة ون بلس توقف ميزة فلتر كاميرا ون بلس 8 برو المثير للجدل

أعلنت شركة ون بلس عن إيقاف الدعم لميزة كاميرا هاتفها ون بلس 8 برو “Color Filter” بشكل مؤقت؛ حيث أثار فلتر Photochrom نسحة برو الأخيرة موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت مجموعة من الصور تظهر قدرته على إبراز مكونات خلال بعض المجسمات والمواد البلاستيكية والتي كان أشهرها الفيديو التالي لجهاز Apple TV:

One Plus 8 Pro color filter Camera can see through some plastic 🧐 pic.twitter.com/mXlAJhJJB0 — Science is Amazing (@AMAZlNGSCIENCE) May 15, 2020

وأعلنت الشركة عن إيقاف التحديثات المتعلقة بالفلتر على حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo قائلة بأن الكاميرا تتسبب في إظهار صورة بتأثيرات شفافة عندما تكون عدستها قريبة بشكل كبيرة من مجموعة محددة من المواد.

وكان قد لاحظ بعض المستخدمين الأسبوع الماضي أنه عند استخدام فلتر Photochrom والذي يعتمد على مستشعر الأشعة في الهاتف لإضافة بعض التأثيرات للصورة الملتقطة، فإن الكاميرات تعطي بعض التفاصيل الداخلية للعديد من الأجسام المغطاة بهيكل بلاستيكي رقيق وخصوصاً الأجهزة الإلكترونية ذات الهيكل الخارجي القادر على امتصاص الأشعة تحت الحمراء.

وفي هذا السباق انتشر العديد من الشائعات التي تتحدث عن قدرة الفلتر اختراق الملابس عبر مجموعة متنوعة من الأنسجة وأنواع الأقمشة والذي نفته التجارب الفعلية بشكل قطعي وتأكيد فعاليته فقط مع بعض المكونات البلاستسكية السابق ذكرها.

وقالت ون بلس في إعلانها أن تراعى جانب الخصوصية اهتماماً كبيراً لدرء أي مضايقات محتملة قد تؤثر على خصوصية المستخدم لذا قامت بإيقاف الدعم للفلتر بشكل مؤقت مع تأكيدها أن التحديث الجديد سيصل للمستخدمين خلال أسبوع.

المصدر

Engadget