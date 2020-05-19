سامسونج تكشف عن مستشعر ISOCELL GN1 دقة 50 ميجا بكسل وميزة التركيز السريع

كشفت شركة سامسونح عن مشتشعر جديد ISOCELL GN1 بدقة 50 ميجا بكسل _أقل من أخر مستشعراتها المتواجد في سامسونج S20 ألترا ذو دقة 108 ميجا بكسل_ والذي يعد دليلاً بطبيعة الحال على أن دقة المستشعر العالية قد لا تعني بالضرورة أداء أفضل للكاميرا.

ويأتي مستشعر سامسونج ISOCELL GN1 50 MP بحجم 1/1.3 بوصة وبحجم بكسل كبير نسبياً بـ 1.2 ميكرون ليساعد بشكل فعال في إظهار صوراً أكثر وضوحاً في بيئة الإضاءة المنخفضة.

كما يأتي المستشعر مع تقنية التركيز التلقائي مزودج البكسل الذي يشبه بحد كبير ميزة التركيز التلقائي السريع في كاميرات DSLR؛ حتى في ضل الإضاءة الخافتة جداً يكون المستشعر قادر على التركيز على الجسم بكفاءة عالية حسب سامسونج.

بالإضافة لما سبق يدعم المستشعر تقنية Tetracell من سامسونج والتي بموجبها يمكن دمج 4 بكسلات ضمن وحدة واحدة لإعطاء أداء أدق وصورة أوضح في الإضاءة المنخفضة ضمن المعيار المتعارف عليه بتقليص دقة الصورة إلى 12.5 بكسل مع زيادة في استقطاب الضوء بنسبة أربع مرات أعلى.

المستعشر الجديد من سامسونج يأتي في حلبة المنافسة ضد مستشعر سوني IMX 689 المستخدم حالياً في هاتف ون بلس 8، فيما سيكون متوفراً في هاتف فيفو القادم حسب أخر التسريبات.

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المصدر

androidcentral