جديد التطبيقات: Calendar يُدير ويجدول الأحداث باحترافية على أندرويد

Calendar هو تطبيق يوفر للمستخدم تقويمًا يتيح له إدارة جميع الأحداث والمواعيد بشكل منتج.

بعيدًا عن أداة التقويم التي تُوفّرها أجهزة أندرويد بشكل مُسبق، هناك باقة من التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها في هذا الشأن مع توفيرها لادوات مساعدة جدًا، Calendar أحد هذه التطبيقات، والتي تتضمن واجهة نظيفة توفر القدرة على إنشاء وتعديل وحذف الأحداث بسهولة وعرضها بأسلوب جدول الأعمال أو في قائمة ترتيب زمني.

كما ويتيح التطبيق لك مزامنة الأحداث مع خدمات جوجل وآبل وحتى أوتلوك، ومع التطبيق هناك لكل حدث من الممكن تحديد وصف وفاصل زمني والتكرار والمكان وإضافة المشاركين وأي ملاحظات أخرى.

وفي هذا الشأن، يستفيد Calendar من قوة التعلم الآلي لتوفير نصائح ذكية حول وقت ومكان عقد الاجتماعات على أن يُقدم أيضًا وظائف الجدولة، وهناك قسمًا يحتوي على إحصاءات تلخص عدد الاجتماعات ومتوسط ​​المدة وإجمالي تلك التي تم إلغاؤها وتلك التي لم تحضرها خلال فترة زمنة تحددها انت.

أخيرًا، يتوفّر التطبيق على أندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء داخلية، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Calendar على أندرويد.