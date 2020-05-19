تعيين مدير تنفيذي جديد لتطبيق تيك توك قادم من ديزني

بعد نجاحه في إطلاق خدمة البث المباشر ديزني بلس، سيتجه الآن Kevin Mayer الذي عمل رئيساً لها ليصبح المدير التنفيذي لتطبيق تيك توك، بالإضافة إلى تسلمّه منصب مدير العمليات في شركة ByteDance المالكة للتطبيق.

وأصبح تطبيق تيك توك يلقى رواجاً في الولايات المتحدة بشكل خاص بين المراهقين واليافعين، ومع طموحات التطبيق بإطلاق خدمة بث موسيقي أيضاً، فإن Kevin Mayer أفضل شخص يمكنه التعامل مع نمو الخدمات، خاصة بعد تجاربه الناجحة السابقة مثل ديزني بلس و ESPN plus.

وستحلّ Rebecca Campbell التي أطلقت ديزني بلس في الشرق الأوسط محلّ Mayer، وبدأت التكهنات برحيل Mayer عن ديزني منذ فبراير الماضي عندما تم تعيين Robert Chapek كرئيس تنفيذي لديزني.

وترى ByteDance أن تعيين Mayer كرئيس تنفيذي لتيك توك من شأنه تخفيف الانتقادات الأميركية حول التعامل مع بيانات المستخدمين وسياسات الخصوصية، لاسيما بعد المراجعة الأمنية التي أعلنت عنها الحكومة الأميركية بعد استحواذ ByteDance على Musical.ly الذي أصبحت لاحقاً تيك توك.

المصدر:

Reuters